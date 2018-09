El Patio Herreriano de Valladolid acoge la primera retrospectiva del fotógrafo Abbas, fallecido hace unos meses

Publicado 31/08/2018 14:15:16 CET

El Museo Patio Herreriano de Valladolid rinde homenaje al fotógrafo de la agencia Magnun Abbas con la primera retrospectiva tras su fallecimiento el pasado mes de abril, que estará expuesta en las salas 1 y 2 desde este viernes hasta el 28 de octubre.

La muestra 'Abbas. Crónicas del Mundo. Homenaje al fotógrafo y humanista' se divide en nueve apartados que son un resumen de su vida artística y, según han recalcado fuentes de la Fundación Municipal de Cultura, es la primera retrospectiva que se realiza del fotógrafo en el mundo tras su muerte.

Abbas Attar, fallecido en París el pasado 25 de abril, es considerado como una "referencia" en el ámbito fotográfico, después de una carrera de más de 40 años. Fue miembro de las agencias Sipa, entre 1971 y 1973, Gamma, entre 1974 y 1980 y comenzó a colaborar con Magnum entre 1981 y 1985, antes de hacerse miembro de la misma, en la que firmó algunos de sus trabajos más recordados.

En el culmen de su obra, desde 1970, cubrió guerras y revoluciones en Nigeria, Bangladesh, Irlanda del Norte, Vietnam, Oriente Medio, Chile, Cuba, y durante el apartheid en Sudáfrica. Entre 1978 y 1980, Abbas fotografió la revolución de Irán, a donde regresó en 1997 después de 17 años de exilio voluntario.

Su libro 'Iran Diary 1971-2002' es una interpretación crítica de la historia iraní, fotografiada y escrita como un periodista independiente.

Durante sus años de exilio Abbas estuvo constantemente viajando y estuvo en México, entre 1983 y 1986, para fotografiar el país como un novelista que pudiera escribir sobre él, de lo que fue resultado 'Return to Mexico: Joruneys Beyond the Mask', ayudó a definir su estética fotográfica.

Entre 1987 y 1994 se centró en el resurgir del Islam en todo el mundo con el trabajo 'Allah o Akba: A Journey Trough Militant Islam', el libro y la exposición resultantes de un recorrido que abarcó 29 países y cuatro continentes. También volvió a centrarse en la religión islámica después de los ataques terroristas a Nueva York el 11 de septiembre de 2001.

Un libro posterior, Faces of Christianity: A Photographic Journey (2000) y su exposición exploraban el cristianismo como un fenómeno político, ritual y espiritual.

El interés de Abbas por la religión le llevó a empezar un proyecto sobre el animismo en el 2000, en el que buscaba descubrir por qué los rituales no racionales habían emergido en un mundo cada vez más definido por la ciencia y la tecnología.

Abandonó esta empresa en 2002, en el primer aniversario del 11S, para empezar un proyecto a largo plazo sobre el choque de las religiones, definido como una cultura más que como una certeza, que él creía que estaba cambiando en ideologías políticas y por lo tanto una de las causas de los enfrentamientos estratégicas del mundo moderno.

Desde 2008 y hasta 2010 Abbas viajó por el mundo del budismo, al que también fotografió para concluir con un proyecto similar a cerca del hinduismo y otro más sobre el judaísmo.

"ESCRIBO CON LUZ"

Abbass es conocido como "el fotógrafo de fotógrafos", según la FMC, y sus imágenes han aparecido en "miles de publicaciones por todo el mundo", con imágenes icónicas de la lucha en Irlanda del Norte a finales de los sesenta, el combate de Muhammad Ali contra George Foreman 'Rumble in the Jungle!' en 1974 en Kinshasha, o las de la lucha 'anti-Apartheid' en Sudáfrica.

Abbas nació en Irán 1944, pero su familia se trasladó a Argelia en la década de los cincuenta para establecerse en una comunidad local 'Baha'i' cuando Abbas era aún un niño, de modo que no regresó a su país natal hasta 1970. Posteriormente, en torno a 1980, se exilió voluntariamente y no regresó hasta 1997, aunque siguió viviendo fundamentalmente en París, donde falleció el pasado mes de abril a los 74 años.