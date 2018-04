Herrera reconoce "necesidades y ausencias" en unos PGE con "importantes razones" para aprobarse

Actualizado 10/04/2018 19:42:12 CET

Tudanca insiste en que las cuentas desvelan que el Gobierno central "no hace ni caso" a Castilla y León

VALLADOLID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha asegurado que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por el Ejecutivo regional incluye "necesidades" aunque también ha advertido "ausencias", a pesar de lo que ha reseñado que son unas cuentas "necesarias", frente al portavoz del PSOE en las Cortes, Luis Tudanca, que ha insistido en que "no hacen ni caso" a Castilla y León.

"Son unos presupuestos necesarios y con importantes razones para aprobarlos", ha destacado Herrera en respuesta a la pregunta de Tudanca planteada ante el Pleno de las Cortes de Castilla y León, una sesión que el líder socialista arrancó con una manifiesta afonía a pesar de la que pudo tachar las cuentas de Mariano Rajoy como un "castigo" para la Comunidad.

El líder socialista ha aprovechado el Pleno para lamentar que las inversiones en la Comunidad alcancen únicamente los 1.002 millones de euros, la mitad de lo que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dedicó a la Comunidad en 2010 cuando se alcanzaron los 2.4000 millones de euros. En este punto, Tudanca ha recordado que entonces, cuando se presupuestaban estas cuantías, el PP se dedía "desalentado" o criticaba que el PSOE "vendía" a Castilla y León, a lo que ha sumado la aseveración de la Junta en 2008 cuando se alcanzaron los 2.200 millones de euros de que con esa cuantía "no se podrían ni cumplir las previsiones del Estatuto de Autonomía".

Tudanca ha advertido a Herrera de que no tolerará que se diga que esos presupuestos no se cumplían y para muestra se ha referido a los datos de la Cámara de Contratistas, que "no eran falsos como los de la Universidad Carlos I de Madrid", ha aseverado en referencia al Máster de la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, al que también se ha referido para pedir que el PP aproveche para "traer algo" a la Comunidad "en vez de perder el tiempo aplaudiendo y jaleando" a Cifuentes en la Convención Nacional que los 'populares' han celebrado el fin de semana en Sevilla.

Tras estas aclaraciones Tudanca ha recordado que el proyecto de Presupuesto para este año incluye "0 euros" para la lucha contra la despoblación, la violencia de género, modificaciones de peajes de autopistas o Plan Garoña, a lo que ha sumado la "limosna" que se dedica a la Ciuden y para la minería y las comarcas mineras.

"No les hacen ni caso y lo pagan los ciudadanos de Castilla y León", ha lamentado el líder socialista.

Tras escuchar esta intervención el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha insistido en que las cuentas son "necesarias" y "siempre es positivo que las haya", tras lo que ha recordado que a finales de 2011 el PSOE dejó a España con un déficit público del 10 por ciento.

En este sentido, Herrera ha rebatido que los presupuestos se "olviden" de la gente, ya que incluye un incremento del 41 por ciento en el gasto de pensiones cuando en 2010 el PSOE votó a favor de la "congelación" de las mismas, a lo que ha sumado el incremento en el salario de los empleados públicos del 1,75 por ciento a pesar de que los socialistas apoyaron "recortes" del cinco por ciento, entre otras cuestiones.

Además, el presidente de la Junta ha insistido en que Castilla y León es la cuarta comunidad con mayor inversión tras Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana. "Es legítimo ver la botella medio llena o medio vacía", ha aseverado Herrera, existen realidades "palpables" pero también "ausencias" como la de una dotación importante para la autovía León-Valladolid.

Para cerrar el debate Herrera se ha criticado que el PSOE "presupuestara" pero no "ejecutara" y se ha referido en concreto al Consejo de Ministros que José Luis Rodríguez Zapatero celebró en León en 2002 para evidenciar la carencia de ejecución.