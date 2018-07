PP aclara que el decreto de Puente "tras más de dos años" no supone abrir "diligencias ni proceso sancionador" a Gato

Publicado 22/06/2018 14:10:02 CET

VALLADOLID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular ha aclarado que el decreto firmado por el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, en el que se abre procedimiento por la firma del concejal de Hacienda, Antonio Gato, en el contrato de su cuñada para el Área de Medio Ambiente, no supone la apertura de diligencias ni de proceso sancionador contra el edil, por lo que mantiene su denuncia contra el regidor por un presunto delito de prevaricación por omisión al no haber sancionado a dicho miembro del equipo de Gobierno.

Así lo ha señalado el portavoz de los 'populares', José Antonio Martínez Bermejo, quien ha mostrado su sorpresa por que el Consistorio haya registrado este decreto sólo tres días antes de la denuncia de su Grupo, a pesar de que durante "más de dos años" desde que se produjo la firma del contrato, el munícipe no haya dado ningún paso al respecto.

En declaraciones recogida por Europa Press, Martínez Bermejo ha insistido en que el decreto "no es la apertura de un expediente disciplinario", cuya ausencia ha motivado la denuncia, sino que lo considera como un "paso previo" para emitir una resolución en la que se señale que "no ve causas" para abrir dicho expediente, en respuesta al requerimiento del Procurador del Común sobre este tema tras dirigirse a él el Grupo Popular.

En cualquier caso, el portavoz del PP recalca que la publicación ahora de este decreto no puede circunscribirse a los dos meses que dio el defensor del pueblo castellanoleonés al Ayuntamiento para responder a su resolución, pues a su juicio, el plazo es "sólo para responder si acepta o no la resolución", pero no para iniciar ninguna actuación al respecto, dado que los pronunciamientos de este organismo "no son vinculantes".

Asimismo, se ha referido a la petición de informes sobre la actuación de Gato que se solicitan en el decreto del alcalde hecho público tras conocerse la denuncia de los 'populares' para criticar la "contradicción" de este proceder con otro escrito de julio de 2016 en el que el alcalde "no veía causas para abrir expediente sancionador" al concejal de Hacienda.

Por otro lado, Martínez Bermejo --quien ha comparecido acompañado del portavoz adjunto del Grupo, Jesús Enríquez, y de la concejal Mercedes Cantalapiedra-- ha recordado que el decreto, registrado con fecha de 18 de junio, cuenta con las firmas en papel del alcalde y del secretario general del Consistorio, Valentín Merino, pero no digitales, a pesar de que una instrucción municipal del pasado 5 de diciembre de 2017 establecía el uso de la firma electrónica en la documentación del Ayuntamiento.

A esto, Mercedes Cantalapiedra ha añadido que el decreto "no lleva numeración" ni menciona expresamente el nombre del concejal de Hacienda, tras lo que ha recordado que en la agenda institucional del alcalde del 18 de junio, cuando se firma el decreto, no figuraba despacho alguno, sino que indicaba su presencia en Madrid con motivo de la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE. A pesar de ello, los 'populares' han evitado poner en duda expresamente la validez del decreto y su fecha.

"PATADA HACIA ADELANTE"

En cualquier caso, han confirmado que lo incorporarán a la denuncia presentada ante el Juzgado de Guardia de Valladolid y han lamentado la "patada hacia adelante" que, a juicio, ha dado el primer edil para "confundir a la opinión pública", por lo que han pedido que esto no se convierta en "una tomadura de pelo a los vecinos".

Martínez Bermejo ha pedido a Puente que, "en vez de dedicarse a ofender a los empleados del comercio" y a hacer "comentarios sexistas y clasistas" --en alusión a su enfrentamiento con la portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente--, se encargue de "velar por la legalidad".

En este sentido, Jesús Enríquez ha criticado que después de que Puente hiciera a su llegada a la Alcaldía "bandera contra las mentiras y las ilegalidades" en el Consistorio, el Pleno sobre el Estado de la Ciudad del pasado martes sirviera para "dejar constancia" de las "mentiras" del regidor, mientras ahora "las ilegalidades también están en tela de juicio".

Por todo ello, el portavoz adjunto ha reclamado "una explicación" al alcalde y ha sentenciado que con la contratación de la cuñada de Gato para el área de Medio Ambiente y la firma del concejal de Hacienda en el contrato, "el cuñadismo ha entrado en el Ayuntamiento de Valladolid".