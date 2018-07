El PP de Valladolid defiende afirma que Sáenz de Santamaria tiene que ser la presidenta

Actualizado 06/07/2018 13:05:10 CET

VALLADOLID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asegurado que Soraya Sáenz de Santamaría tiene que ser la presidenta de la formación y "sólo cabe la posibilidad" de que se haga desde la "unidad y la integración" de la "mano" de Pablo Casado y María Dolores de Cospedal.

Carnero se ha expresado así después de conocerse los datos de unas primarias de las que ha destacado la "normalidad" y en las que ha ganado Sáenz de manera "clara y contundente" tanto en Valladolid como en Castilla y León y en España.

El presidente del PP de Valladolid, quien ha destacado la "ejemplaridad" y el proceso llevado a cabo por los afiliados de manera "tranquila, responsable, sosegada", algo que ha agradecido, considera que ahora los compromisarios tienen que hacer lo que les han dicho los afiliados.

"Los compromisarios que, al final, como su propio nombre indica, lo que llevan al congreso es un compromiso, que es la expresión de la voluntad manifestada por los afiliados, que en España y en Valladolid y Castilla y León de manera clara y contundente han dicho que tiene que ser la presidenta Soraya Sáenz de Santamaría", ha añadido.

En esta línea, ha añadido que si se pregunta a los afiliados es "para algo" y no se puede ahora "empañar" su manifestación o la expresión de su voluntad. "Yo no puedo entender que no haya otra presidenta del PP que no sea Soraya Sáenz de Santamaría", ha aseverado.

Además, ha calificado de "oportunidad histórica, enorme, fundamental" que por primera vez una mujer vaya a ser la presidenta del PP de España y pueda ser la presidenta del Gobierno, un dato que cree que es "radical" en el "siglo de las mujeres", en unas décadas en las cuales "la igualdad de oportunidades se tiene que manifestar de manera expresa".

"Si me permiten de manera vehemente tanto en la expresión de la palabra como de la acción y el PP tiene que estar ahí, va a estar ahí, estoy convencido, con Soraya Sáenz de Santamaría", ha afirmado.