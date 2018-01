PP y Cs suspenden la supresión de aforamientos por falta de acuerdo

Publicado 24/01/2018 14:06:46 CET

PSOE lamenta que no incluyan a la Junta porque "lo único que les obsesiona es el paseillo de Herrera y sus consejeros por los juzgados"

VALLADOLID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del PP y Ciudadanos han suspendido la reforma del Estatuto de Autonomía para suprimir aforamientos ante el rechazo de PSOE y Podemos que exigen que esta eliminación se extienda también a los miembros del Consejo de Gobierno y no quede limitada a las Cortes de Castilla y León.

Ante la carencia de acuerdo PP y Ciudadanos han rechazado iniciar una modificación del artículo 22 del Estatuto en el que se regulan los aforamientos a pesar de que ambos grupos consideraron que con este acuerdo se daba un "primer paso" en la senda de la regeneración democrática.

Así, ante el rechazo PSOE y Podemos los portavoces de los grupos que han promovido iniciar esta reformas, Raúl de la Hoz (PP) y Luis Fuentes (Ciudadanos), han manifestado su "tristeza" y "decepción" por no haber dado este "primer paso". Así Fuentes ha asegurado sentirse "sorprendido" y ha asegurado que no se puede creer que la "nueva izquierda" de Podemos no sea capaz de avanzar para acabar con el "90 por ciento" de los aforamientos.