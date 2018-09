PP pedirá en el Senado el "compromiso" de Sánchez de "no levantarse de la mesa" en Bruselas si hay recortes en la PAC

Publicado 06/09/2018 17:31:55 CET

SALAMANCA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, ha anunciado que su formación presentará una iniciativa en la Cámara Alta para pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su "compromiso personal de no levantarse de la mesa de las negociaciones si desde Bruselas se propone un recorte de la Política Agrícola Común".

Ignacio Cosidó ha insistido en que se trata de obtener el "compromiso firme y personal" de Sánchez para garantizar que desde la Unión Europea "no se va a recortar un euro en financiación de la Política Agrícola Común".

El representante popular, durante una visita a la feria del sector primario 'Salamaq', ha recriminado que Sánchez "no ha dicho nada" sobre este asunto, por lo que ha indicado que la iniciativa pretende "obligarle a que lo diga" y, para esa defensa de los intereses de España en la PAC, ha apuntado que el PP ofrecerá "todo el apoyo y toda la ayuda".

"A nosotros lo que nos preocupa es que el presidente del Gobierno no ha dicho nada aún, y no solamente no ha dicho nada, sino que no ha asumido ese compromiso de defensa de la Política Agrícola Común como un pilar esencial de su política en Europa", ha aseverado.

En cuanto a la feria de 'Salamaq', que ha visitado en presencia de los presidentes autonómico y provincial de los populares, Alfonso Fernández Mañueco y Javier Iglesias, respectivamente, Cosidó ha resaltado de ella que "es la mejor feria ganadera de España y, sin duda alguna, especialmente en bovino, una de las más importantes de Europa".

Esta visita le ha servido también para mostrar ante los medios el "compromiso del Partido Popular con el campo", un sector del que ha dicho que es "estratégico para toda España y, particularmente, para Castilla y León", puesto que acumula el ocho por ciento de su valor añadido, el diez por ciento del empleo y el doce por ciento de sus exportaciones.

Asimismo, el portavoz en el Senado ha remarcado que la producción en el campo, agrícola y ganadera, "vertebra el territorio" y sirve para "afrontar con esperanza" una problemática en el país como es la despoblación del medio rural.