El PP de Valladolid califica al Puente Mayor como la "triada tripartita que tampoco gusta a los vecinos"

Publicado 06/09/2018 12:54:49 CET

VALLADOLID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha pedido al concejal de Urbanismo que modifique el proyecto que se está ejecutando en el Puente Mayor, sobre el río Pisuerga, al que ha calificado como "la triada tripartita que tampoco gusta a los vecinos".

En su mensaje dirigido al edil Manuel Saravia, el portavoz del PP, José Antonio Martínez Bermejo, en declaraciones recogidas por Europa Press, se ha mostrado crítico con las obras acometidas en el referido puente, donde los dos carriles que había han quedado reducidos a uno en favor de unas aceras más amplias, y ha enmarcado lo ocurrido en otro conjunto de obras, también poco acertadas, como las ejecutadas en la Plaza de Poniente o la calle Regalado.

"Es la tercera infraestructura de Valladolid que no gusta a los vecinos y va camino de convertirse en la triada tripartita de no gustar a los vecinos", insiste Martínez, quien por ello aconseja a Saravia que no se esconda en los técnicos, que escuche a los vecinos, ponga el oído en la calle, reconozca que estas infraestructuras no gustan y haga lo necesario para modificarlas.