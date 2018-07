PP de Valladolid plantea varias propuestas para apostar por Ríos de Luz, "echado a perder" por el equipo de Gobierno

Publicado 17/07/2018 12:37:19 CET

VALLADOLID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha propuesto este martes varias acciones para que el equipo de Gobierno de PSOE y Toma la Palabra (VTLP) apuesta por el proyecto de iluminación y la ruta Ríos de Luz porque consideran que, en estos tres años, "no sólo no han hecho nada, sino que lo han echado a perder".

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Antonio Martínez Bermejo, y el concejal Fernando Rubio, que fue uno de los impulsores del proyecto en 2010 cuando era consejero delegado de Presidencia en el Consistorio, han planteado estas propuestas que pasarían por incorporar nuevos espacios públicos y monumentos, como el Mercado del Val o el claustro de Las Francesas, y crear una ruta de estatuas iluminadas.

Martínez Bermejo ha explicado que se trata de unas propuestas que "por lealtad" solicitarán al equipo de Gobierno, si bien ha recordado que en los tres años del actual mandato "no sólo no han hecho nada, sino que lo han echado a perder" y que queda "poco tiempo" para el final de este periodo, por lo que ha aseverado que si no se avanza en ello el PP asumirá estas propuestas dentro de un año, porque "siempre está en perfecto estado de revista para gobernar".

Los 'populares' han lamentado el "progresivo abandono" en el que consideran que el Ejecutivo municipal mantiene al proyecto Ríos de Luz, pues como ha explicado Fernando Rubio se ha dejado sin uso la aplicación móvil que se había creado y la página web (www.valladolidriosdeluz.com) y el equipo de Gobierno no ha acudido a las reuniones de la red internacional de ciudades LUCI, pese a que "sigue pagando la cuota".

Todo ello pese a que, como ha recordado Rubio, el concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, Manuel Saravia, dijo en un Pleno en 2016 que era un proyecto "que había que conservar". Por ello, los 'populares' reclaman que se retome la apuesta por este "proyecto de ciudad".

Martínez Bermejo ha recalcado que la ciudad "no puede quedarse viejo, en el descuido", sino que se debe dar paso a la modernidad y considera que uno de los mejores medios para ello puede ser aplicar mejoras de iluminación a través de este proyecto.

El PP ha insistido en que Ríos de Luz consiguió ser "una marca de ciudad referente para Valladolid, reconocible a nivel nacional e internacional", al relacionar la ciudad con el fenómeno de la Luz a través, entre otros aspectos, de la iluminación artística de sus monumentos y principales espacios urbanos.

Además de la creación de la ruta turística que, como ha recordado Rubio está "entre las más exitosas" de las que ofrece la Sociedad de Turismo, el proyecto supuso, además, un gran ahorro energético en el alumbrado público y una apuesta abierta y decidida por las luminarias LED de bajo consumo en las calles y barrios de la ciudad.

Fernando Rubio ha incidido en que, con una inversión que no superó los 12.000 euros en iluminación, se lograron ahorros energéticos de entre el 45 y el 80 por ciento en los distintos monumentos iluminados. De hecho, ha puesto como ejemplo la fachada de San Pablo que "consume como un secador de pelo, 1.500 vatios".

Para el PP 'Ríos de Luz' ha supuesto "un antes y un después en la idea de imagen nocturna de la ciudad y en la promoción del turismo", ya que consiguió que aumentara el número de visitantes que se quedaban a dormir por el atractivo de esa ruta turística.

Sin embargo, Mercedes Cantalapiedra ha criticado que la actual Concejalía de Cultura "miente" cuando informa sobre las cifras de personas que realizan las rutas turísticas porque las más demandadas son Ríos de Luz y Valladolid Histórico, creadas durante la etapa de Gobierno del PP, pero destacan ahora que la que mejor funciona es la dedicada a la arqueología, una ruta que, según interpreta la edil del PP, se creó para "justificar el cierre de la sala de exposiciones de San Benito".

Las propuestas de los 'populares' pasan por la incorporación de nuevos espacios iluminados como el Mercado del Val y su entorno, la plaza octogonal del Viejo Coso, el Claustro de las Francesas, la totalidad de la casa Mantilla, los jardines de La Rosaleda. Asimismo, que sedes de entidades bancarias en edificios singulares tales como el antiguo palacio de los condes de Gamazo --actual sede del BBVA en la calle Duque de la Victoria--, el edificio modernista de la calle Santiago --sede de la Caja Laboral--, entre otros, sigan el camino del Banco de España y su nueva iluminación ornamental, y se sumen a la ruta Ríos de Luz, que cuenta ya con más de 35 edificios y espacios iluminados en Valladolid.

Además, plantean incorporar al programa lumínico la "ruta de las Estatuas", que iluminaría 25 estatuas y grupos escultóricos para sumar un "nuevo atractivo" a Ríos de Luz. Entre las estatuas propuestas están la del Conde Ansúrez, Colón, Héroes de Alcántara, Miguel de Cervantes, Felipe II, y la singular serpiente en el solado de la calle Sierpe, entre otras, donde se instalarían placas con códigos QR que incorporen un mensaje de estas esculturas a los vecinos y a quienes nos visitan

El PP reclama también la posibilidad de realizar proyecciones de 'videomapping' en espacios abiertos que están inutilizados, como las medianeras. La idea sería que se convocara un concurso, como el que ya hubo hace unos años y que, según el PP, "se fue a Medina del Campo por la pasividad del equipo de Gobierno" y que los ganadores se proyecten para dar una nueva imagen a estos espacios.

Otra medida es la mejora de la iluminación en algunos de los espacios de la ciudad, con la incorporación de nuevos elementos técnicos innovadores, como detectores de presencia y comunicación entre las luminarias, que serán "cada vez más eficientes". Además, Martínez Bermejo ha indicado que se podrían instalar farolas que incorporen puntos wifi y cargadores para vehículos eléctricos.

Finalmente, se pide la recuperación de la aplicación para dispositivos móviles y de la página web que gestionaba y promocionaba la marca Ríos de Luz, que actualmente están ambas inactivas y que permitían interactuar a vecinos y turistas con la experiencia lumínica, llegando a iluminar a la carta en la 'app' de Ríos de Luz, algunos espacios y edificios de Valladolid, en un proyecto pionero a nivel mundial realizado con pymes locales.

En este sentido, los representantes del PP han explicado que la 'app' de Ríos de luz no funciona desde hace ya casi dos años en la utilidad que permitía la "iluminación a la carta" y que, según Martínez Bermejo, suponía un atractivo importante para los visitantes, y ya desde "hace unos meses" no funciona apartado alguno de la misma, como el que incluía toda la información sobre el proyecto.