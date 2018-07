La presa de Irueña (Salamanca) es uno de los "grandes fracasos hidráulicos" en España, según EA

Publicado 27/06/2018 11:55:26 CET

SALAMANCA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presa de Irueña (Salamanca) es una de los 15 "grandes fracasos hidráulicos" de España, según un informe elaborado por Ecologistas en Acción y que este miércoles se ha presentado en Salamanca.

La responsable de este estudio, Natalia Funes, ha indicado que el documento recoge "embalses carentes de utilidad" al no cumplir las funciones para los que fueron levantados a pesar de los inconvenientes que llevaban aparejados como cortar la circulación de las aguas, sus efectos en el paso de los animales o de las semillas, la pérdida de tierras de uso agrícola o la inundación, en algunos casos, de patrimonio cultural en sus nuevas zonas inundables.

Funes ha señalado que el país contabiliza actualmente más de 1.200 infraestructuras de este tipo, lo que le convierten en el quinto con mayor número del mundo y el primero de la Unión Europea, una cifra "sobredimensionada" por su "impacto" sobre la naturaleza.

Algunos de los "fracasos" de estos proyectos, algunos con décadas de uso y otros más recientes como Irueña, se deben a estar asentaoas sobre sustratos permeables, a carecer del caudal suficiente de agua o a sufrir defectos en la construcción, entre otras causas.

En el caso de Irueña, una instalación de "grandes dimensiones" y levantada en la última década, su inclusión en el informe se debe a que se construyó para el control de avenidas que provocaban inundaciones en la zona del arrabal de Ciudad Rodrigo (Salamanca), un problema que "no ha desaparecido" a pesar de la obra, según Natalia Funes.

La responsable del estudio ha reseñado que parte de la disfunción llega porque las crecidas no solo proceden del río Águeda, sobre el que se encuentra la presa, sino que también son fruto del aumento del caudal del río Aguedón, independiente al dique.

Sobre esto mismo, la representante de Ecologistas en Acción de Salamanca, Carolina Martín, ha criticado que los responsables de la administración quisiesen levantar la presa y que luego "buscasen las razones" para argumentar tal decisión.

Martín ha insistido en que las inundaciones de los últimos años, con Irueña ya en funcionamiento, demuestran que "no cumple su objetivo" y que "no tiene la utilidad" para lo que fue creada. "Se ha gastado mucho dinero público en construir una presa con una escusa, que era laminación de avenidas", cuando los ecologistas tienen las "sospechas" de que el propósito último fue "el aprovechamiento hidroeléctrico", para lo que ya se hizo la preinstalación, ha añadido.

APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO

Sobre esto último, la ecologista salmantina ha reseñado que, una vez Ecologistas en Acción remitió este informe de "grandes fracasos" a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), este organismo ha presentado la solicitud para su aprovechamiento hidroeléctrico.

Con esta petición sobre la mesa, Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones pero no se opone a su uso para tal fin, porque la presa es una realidad y "ya está construida". Según Carolina Martín, el colectivo que representa se opuso a su levantamiento pero ahora no va a hacer lo mismo, pues la presa ya existe y la Administración "ya se ha gastado el dinero". No obstante, Carolina Martín ha pedido que "se diga la verdad" después de "un engaño tras otro" en Irueña.

Asimismo, ha pedido a los responsables que ofrezcan información sobre si la presa cumplirá su objetivo inicial de controlar las avenidas de agua, más ahora que, para su aprovechamiento hidroeléctrico, Irueña tendrá que "estar llena".