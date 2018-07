Presidente de Analistas Socio-Políticos aboga por la Democracia liberal con "clases políticas bajo control"

Actualizado 25/11/2011 12:12:10 CET

El presidente de Analistas Socio-Políticos, Víctor Pérez Díaz, ha defendido que Europa y España, como parte de ella, necesitan "introducir elementos de referencia" como la Democracia Liberal para fundamentar la superación de las dificultades económicas, pero con los requisitos de "ciudadanías activas y responsables y clases políticas bajo control con un sistema de comunicación entre ellas fluido, permanente y claro".

Pérez Díaz ha protagonizado el inicio de la segunda jornada del ForoBurgos que se celebra desde ayer jueves en la Casa del Cordón de la capital burgalesa, con una conferencia sobre las "lecciones de la crisis y el progreso de la sociedad" en la que ha recurrido a la historia europea para fundamentar una base desde la que llevar a cabo la recuperación.

A juicio de este sociólogo, la sociedad español necesita actualmente "frialdad de juicio" y "comprender el conjunto en el que se encuentra, su familia, su región, su país y Europa", un continente que como ha considerado "está en el aire, o no tanto" porque está respaldado por una "larga historia" que no desaparece, por lo que ha apostado por "intentar reconstruir la experiencia propia".

Pérez Díaz ha planteado la búsqueda de elementos de referencia y principios de fundamento como la Democracia liberal, "que ha sido una de las constantes en los últimos 100 años" y que permitió dejar atrás el comunismo y el nazismo, por lo que ha incidido en que se debe aceptar un debate "explícito" para buscar un sistema compuesto por "ciudadanías activas y responsables y clases políticas bajo control con un sistema de comunicación entre ellas fluido, permanente y claro".

Su explicación de la crisis económica se ha fundamentado en una visión "no dramática", pues parte de la idea de que un momento así significa "la decisión entre unas cosas y otras" e incluso puede aportar mejoras morales que eviten que se mantenga este "proceso intrópico de desorden" y que el debate público "siga siendo rudimentario, simplista y confuso".

"FRIALDAD Y AUTOCONFIANZA"

De hecho, ha considerado "normales" los seísmos sociales y económicos de los últimos años ya que cree que el Mundo atraviesa un proceso en el que se pasa de las "poleis o polis" griegas a la "cosmopolis", algo que, según su pronóstico, "no sucederá sin dolores de parto enormes y prolongados". Pero ha insistido en que si España tiene "la cabeza y corazón en su sitio" y afronta el cambio con "frialdad" y "autoconfianza", las dificultades no serán insuperables.

Del mismo modo, ha interpretado que el nuevo Gobierno español, así como los europeos, tendrán que jugar en el futuro próximo "partidas simultáneas" para, por un lado resolver los problemas "en casa" y saber explicar los procesos fuera de ella.

Otra dificultad que encuentra actualmente la construcción de una Democracia liberal es, como ha apuntado el sociólogo, la "desconexión existente entre la clase política y la ciudadanía" y los problemas de confianza de ésta para actuar. Pero ha insistido en que el problema "no es sólo la gobernanza" sino también una "estructura social repleta de segmentos, de grupos sociales".

Como solución ha esto, ha hablado de promover "juegos leales de entendimiento y márgenes de empatía" mediante un desarrollo de la capacidad de reflexión, y ha abogado por la constitución de grupos de debate en distintos niveles, tanto en la ciudadanía, como en la política y en la empresa. "Por debajo de todo necesitamos una cultura intelectual para la gobernanza y la economía", ha apostillado.

"NO RELEGARSE AL TURISMO Y EL LADRILLO"

Ha añadido que la sociedad, además de lograr la austeridad y el crecimiento económico pretende también lograr "a medio plazo" un valor añadido mayor en los productos y servicios y que el país no quede como un estado "periférico relegado a turismo y ladrillo", sino que prime la innovación empresarial.

Pero ha advertido de que el sistema educativo, formativo y laboral actual presenta factores de "cultura moral" inferiores a los de otros países europeos. Así, se ha referido a las horas de estudio semanales, la tasa de abandono escolar, los números de titulados en ingenierías y FP, la lectura, o la participación actividades artísticas.

Del mismo modo, ha calificado de "anormal" que la sociedad y, sobre todo, los jóvenes hayan admitido la "dualidad" de los contratos de trabajo y vivan "con comodidad" por que sus padres tienen trabajos seguros. También ha manifestado que en España existe una "obsesión por el contrato indefinido".

Por todo ello, ha subrayado que las ideas no se pueden basar tan sólo en el modernismo, ya que "puede ser trivial", sino recuperar "virtudes clásicas tradicionales ciceronianas", al tiempo que ha advertido de que el problema no se resolverá mediante cambios políticos o con decisiones del "eje franco-alemán", sino con una conversión que no espere a nuevas generaciones.