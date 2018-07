La profesora estadounidense Mary Desmod, pionera en desarrollo embrionario, ofrece mañana conferencia en Valladolid

Actualizado 04/06/2007 16:11:45 CET

VALLADOLID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La profesora de Biología de la Universidad de Villanova (Pennsylvannia) Mary E. Desmond impartirá mañana a las 12.30 horas, una conferencia sobre el desarrollo del cerebro en embriones, materia en la que la científica es una de las pioneras en su investigación, según informaron a Europa Press fuentes de la UVA.

La ponencia 'Brain Growth in Vertebrates: chicks and humans. How basic science can lead to important discoveries' tendrá lugar en el Anfiteatro número 2 de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid.

La lección se enmarca dentro de la colaboración establecida entre la profesora estadounidense y el Laboratorio de Desarrollo y Teratología del SNC (Sistema Nervioso Central), perteneciente al Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCYL), organismo que trabaja para comprender la estructura, organización y funcionamiento del cerebro y cuya sede está ubicada en la Facultad de Medicina de la UVA.

La docente visita por primera vez la Universidad de Valladolid para conocer la técnica de cultivo de embriones que se desarrolla en el laboratorio. Desmond expondrá en la conferencia una visión histórica de los procesos de investigación en el desarrollo temprano del sistema nervioso central, ámbito en el que Mary E. Desmond lleva trabajando cerca de 30 años.