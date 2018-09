Promotores de la Ciudad de la Salud estudian acciones legales contra EA por sus acusaciones de trato de favor

Publicado 12/09/2018 12:31:42 CET

Piden más plazo para aportar una mayor justificación del proyecto ante la Junta

VALLADOLID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Propietarios Villa de Aldeamayor y Metrovacesa estudian la posibilidad de iniciar acciones contra el colectivo Ecologistas en Acción por sus acusaciones sobre presunto trato de favor recibido de distintas administraciones en la tramitación del proyecto conocido como la Ciudad de la Salud que impulsan en esta localidad vallisoletana.

La reacción de dicha agrupación, que aglutina a una amplia mayoría de los propietarios del sector, incluyendo pequeños, se produce como consecuencia del supuesto trato de favor que, como así denuncia EA, habría recibido por parte de responsables del Ayuntamiento de Aldeamayor y de la Junta, concretamente de la Dirección General del Medio Natural y de Calidad Ambiental, para sacar adelante un compljejo con 1.440 viviendas y 26.000 plazas asistenciales destinadas al turismo sanitario nacional e internacional.

Además de calificar de falsas tales afirmaciones, la asociación, a través de un comunicado recogido por Europa Press, precisa que viene trabajando intensamente desde 2016 en el impulso de una actuación "ejemplar" que conseguirá la reactivación económica de la zona mediante la implantación de nuevos usos relacionados con la asistencia sanitaria, cuidado de los mayores, medicina especializada, etc., en un modelo novedoso, pero ya ensayado con éxito en otros países del centro de Europa y Estados Unidos con un avanzado modelo de urbanismo.

Recuerda también que el planeamiento en tramitación fue galardonado en los pasados Premios de Arquitectura Urbanismo de Castilla y León en la categoría de Urbanismo.

Durante toda la tramitación, y hasta que se elevó a la Comisión Territorial de Urbanismo el pasado mes de agosto para su aprobación definitiva, todos los informes que obligatorios según la legislación han sido favorables, incluyendo la Declaración Ambiental Estratégica y el informe del Servicio Territorial de Fomento respecto la justificación de la propuesta.

Sin embargo, como consecuencia del voto particular negativo emitido por Ecologistas en Acción en la Comisión Territorial, la Dirección General de Urbanismo emitió informe en el que se señala que no procede la aprobación definitiva del plan por no considerarse suficientemente justificada la actuación, al "no acreditarse la preferencia de o mayor conveniencia del desarrollo en el emplazamiento propuesto frente a otros municipios de su ámbito".

Sin embargo, la Asociación de Propietarios considera que el emplazamiento elegido es el idóneo en el entorno de Valladolid, por reunir las características necesarias en cuanto a tamaño, condiciones de comunicación, y relación con el entorno natural que lo rodea para ubicar una actuación que será un referente nacional en cuanto a diseño, sostenibilidad ambiental y económica, y prevé además un modelo de crecimiento gradual que asegure el uso racional del suelo.

Por ello, la Asociación ya ha solicitado formalmente que se proceda a la suspensión del trámite y se confiera un plazo para la presentación de una mayor justificación en el sentido solicitado por la Dirección General.