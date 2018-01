La prórroga del PGE supone una merma de 279,6 millones previstos en CyL

Publicado 16/01/2018 14:46:00 CET

VALLADOLID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha anunciado este martes que la prórroga del Presupuesto General del Estado supondrá una merma de las entregas a cuenta en la Comunidad de 279,6 millones sobre la comunicación efectuada por el Gobierno central en julio de 2017, aunque ha confiado en que, de no aprobarse las cuentas estatales de 2018, el Ejecutivo aplique medidas correctoras por la pérdida de estas cuantías ya incluidas en el Presupuesto de la Comunidad.

Del Olmo ha informado de esta situación tras mantener un encuentro con los representantes de todos los grupos parlamentarios para explicar las negociaciones sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. En este foro ha detallado que como consecuencia de la prórroga las entregas a cuenta caen 279,6 millones sobre lo previsto, una situación que, como ha explicado, se ha dado siempre que se han tenido que prorrogar las cuentas.

No obstante, ha insistido en que por el momento el Gobierno de Castilla y León no va a adoptar medidas porque actualmente no hay problemas de liquidez. "Podemos convivir con las entregas a cuenta que nos han comunicado, no vamos a tomar ninguna medida a la espera de que se aprueben los Presupuestos", ha aseverado Del Olmo, quien ha detallado que si finalmente la cuentas no salen adelante habría que estudiar acciones previsiblemente a final de año.