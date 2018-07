PSOE critica que Herrera no comparezca en las Cortes y le acusa de tener una actitud "cómoda" con la que hurta el debate

Actualizado 26/01/2011 14:36:06 CET

VALLADOLID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Redondo, ha criticado hoy que la Mesa de las Cortes haya rechazado su solicitud de comparecencia del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para explicar los "nefastos" datos del desempleo, al tiempo que ha acusado al presidente de tener una actitud "excesivamente cómoda" con la que "hurta" el debate a los ciudadanos.

Redondo ha asegurado que a su Grupo Parlamentario le parece "muy grave" la situación del desempleo en la Comunidad y sobre todo el incremento registrado en los últimos meses, por lo que ha tachado de "preocupante" que Herrera no explique en el Parlamento la situación y las medidas que se han puesto en marcha desde la Junta para paliar el desempleo.

Ante la decisión negativa de la Mesa sobre esta solicitud la portavoz socialista se ha preguntado para qué existen las Cortes si no se utilizan para dar explicaciones a los ciudadanos. "No lo entiendo", ha aseverado, tras lo que ha reiterado su decepción por el hecho de que Herrera no se "digne" a "comparecer y debatir" en una institución que, a su juicio, debería ser "abierta".

"Desde el PSOE se trabaja para que las Cortes no cierren ni en enero ni ningún otro mes", ha aseverado Redondo, al tiempo que ha informado de que desde su Grupo se volverá a solicitar la comparecencia ya en febrero, dentro del periodo hábil del Parlamento, y que estudia la posibilidad de presentar un recurso a la decisión adoptada por la Mesa.

Para la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista el presidente "ha perdido una oportunidad" para explicar la situación actual a los ciudadanos.

Asimismo, Redondo ha garantizado que el desempleo y las políticas activas de empleo serán el tema central de las preguntas que los socialistas formularán en los tres plenos ordinarios que se celebrarán antes de que se disuelvan las Cortes en marzo con motivo de las elecciones autonómicas.

"Rodríguez Zapatero busca el parlamento, asiste al debate y se somete a las preguntas, no entiendo por qué Herrera no, tenía que haberlo solicitado él mismo", ha señalado, tras lo que ha incidido en que "un Parlamento en el que no se debate no sirve correctamente a los ciudadano".