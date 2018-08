PSOE critica el retraso en la publicación de listas de interinos y dificultades al inicio de curso

Publicado 30/08/2018 13:28:10 CET

Pedirán cumplir el compromiso de bajada de tasas universitarias y censura anuncios "grandilocuentes" y pocas "realidades"

VALLADOLID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha criticado el incumplimiento de plazos por parte de la Consejería de Educación tras todo el "lío" de las oposiciones y el proceso de selección de interinos, cuyas listas de candidatos para Educación Secundaria se deberían haber publicado este miércoles, 30 de agosto, y no se hará hasta el 3 de septiembre, por lo que ha augurado dificultades al inicio del curso escolar.

Así se han expresado en una rueda de prensa sobre el inicio del curso escolar el portavoz y viceportavoz socialista de Educación en las Cortes, Fernando Pablos y Jesús Guerrero, respectivamente, el primero de los cuales ha censurado que en los últimos tres años se hayan producido "declaraciones grandilocuentes" y "pocas realidades".

Pablos, quien ha censurado la gestión del consejero Fernando Rey, ha calificado de "deuda pública" que el titular de Educación no haya explicado el desarrollo de las oposiciones para profesores de Educación Secundaria y el proceso de selección de interinos, con "polémica" en muchas especialidades que se han puesto de manifiesto este verano, cuando considera que debería haber comparecido y no estar "escondido" con una declaración de que "no pasa nada" porque haya pocos aprobados o porque algunos miembros de tribunales prepararan a opositores.

El portavoz socialista ha señalado que si el proceso ha sido polémico, la determinación de los interinos para este año, cuyo alto número considera que le interesa a la Junta porque son "más baratos", es un "caos" porque a todas las quejas y denuncias de opositores se suma el proceso de baremación, con hasta tres listados en los que siempre ha habido errores, lo que considera "inadmisible" en una administración pública porque "genera indefensión".

Pero además, ha señalado Pablos, se han "incumplido plazos" y este jueves, 30 de agosto, tenían que estar publicados los listados de candidatos definitivos para interinos de Secundaria para el curso que está a punto de comenzar y se ha retrasado al día 3 de septiembre.