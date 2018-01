PSOE recurrirá al TC un "bloqueo" de la Comisión de las eólicas

Actualizado 25/01/2018 15:11:02 CET

El PP asegura que se trata de evitar interferir en la acción de la Justicia

VALLADOLID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha anunciado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional ante el "bloqueo" de la Comisión de Investigación en las Cortes sobre las adjudicaciones de parques eólicos en Castilla y León después de que el PP votara contra la elaboración de un calendario al considerar que podría interferirse en el proceso judicial abierto al respecto.

Así lo ha anunciado el presidente del Grupo Parlamentario Socialista y portavoz de Economía, Javier Izquierdo, quien ha concretado que el recurso se presentará ante lo que consideran la vulneración de sus derechos como cargos públicos al impedirse el ejercicio de sus funciones, más aún cuando tienen un mandato de las Cortes para ello.

Izquierdo, quien ha criticado el "bloqueo permanente" de esta Comisión, ha recordado que la presidenta de las Cortes se negó a dar amparo al PSOE en este asunto y al continuar sin un calendario de comparecencias se han visto abocados a recurrir al Alto Tribunal.

Por su parte, el portavoz 'popular' en esta Comisión, Juan José Sanz Vitorio, ha insistido en que ha sido la propia Fiscalía --cuya respuesta se ha conocido-- la que ha negado la documentación sobre los expedientes abiertos por no reconocer a este órgano como parte en el proceso judicial, la que ha advertido de que éste hecho podría interferir en el proceso judicial, un razonamiento similar al que utilizó la Agencia Tributaria en su día para tampoco aportar documentación.

MISMOS ARGUMENTOS

Sanz Vitorio, quien ha afirmado que a veces la Comisión parece "el día de la marmota" porque se reiteran argumentos, ha criticado que el PSOE diga que se impide la acción política, cuando a su juicio no es así, pero los socialistas "creen que la única válida es la suya".

El procurador ha señalado que no es una cuestión de "legalidad" sino "de oportunidad política, rigor y responsabilidad" y ha insistido en que no es conveniente interferir en la acción de la Justicia, aunque ha aclarado que sí son partidarios de seguir investigando y, como se ha ampliado el ámbito de actuación de la Comisión, de pedir nueva documentación.

"Pero no de que sea un circo mediático en busca de fotos", ha agregado Sanz Vitorio, quien ha criticado que haya "gente que no es de fiar" en la Comisión porque no respetan el secreto del debate en el seno de la misma como está establecido, ya que sólo habría sesiones públicas "excepcionalmente" en el caso de las comparecencias, pero no en el debate de otras cuestiones.