El PSOE solicitará al equipo de gobierno del Ayuntamiento de León una copia de todos los expedientes recogidos por la UD

Publicado 23/08/2018 12:46:50 CET

LEÓN, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de León solicitará al equipo de gobierno del Ayuntamiento una copia de todos los expedientes recogidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) durante su investigación en la 'Operación Enredadera'.

Así lo ha asegurado este jueves en una rueda de prensa el portavoz socialista, José Antonio Diez, que ha señalado que "los expedientes requeridos por la UDEF afectan a distintos tipos de contratos que nada tienen que ver con la red semafórica que era lo que inicialmente estaba previsto".

En ese sentido, Diez ha recordado que los agentes policiales se llevaron expedientes del Ayuntamiento de Ordoño, pero también del Consistorio de San Marcelo, del C.H.E.F, Padre Isa y del Palacio Don Gutierre en los que se imputa hasta seis delitos, entre ellos negociaciones prohibidas y revelación de secretos.

No obstante, el edil socialista ha apuntado que está "seguro" de que PP y Ciudadanos dirán que los expedientes que pide el PSOE se verán en la Comisión de investigación sobre la 'Operación Enredadera', pero ha asegurado que "el Grupo Municipal Socialista no va a participar en el paripé que intentan montar PP y Cs porque no es más que una cortina de humo y teatrillo".

De hecho, Diez ha añadido que es "evidente" que la Comisión se ha creado para "perder el tiempo" con lo que el PP quiere llegar al final de su mandato con la situación "dormida". Por eso, ha recordado al alcalde, Antonio Silván, que "ya tuvo tiempo para dar explicaciones en el Pleno extraordinario y no lo hizo".

Del mismo modo, el portavoz socialista ha señalado que "Silván ha amparado a su concejal dimitido durante mucho tiempo pese a saber de su imputación". Una situación por la que ha afirmado que el "PSOE indagará y caminará por el laberinto enredado del Ayuntamiento de León para intentar recuperar su dignidad que está bajo la lucha y sospecha de todo el mundo".

Por ello, Diez ha enfatizado que el Grupo Municipal Socialista se mostrará "duro" con la 'Operación Enredadera' para "devolver" al Ayuntamiento de León a la senda política de "limpieza y transparencia" y de políticos que digan la "verdad" a los leoneses.