Puente reconoce que la gestión del soterramiento "ha sido lo más duro"

Actualizado 01/01/2018 13:07:14 CET

El alcalde de Valladolid confía en poner a disposición del Ministerio en 2018 las parcelas para el Campus de la Justicia en San Pablo

VALLADOLID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha reconocido que la gestión de la operación ferroviaria "ha sido lo más duro desde el principio" de su mandato, ya que el equipo de Gobierno ha tenido que tomar una decisión "muy complicada" para apostar por una integración en superficie sin soterramiento, si bien ha recalcado que "no había opciones" para el túnel y que la opción elegida supondrá "un paso muy importante" para la ciudad.

Así lo ha señalado el regidor vallisoletano en una entrevista que ha concedido a Europa Press en la que ha repasado la gestión municipal durante 2017, un año que ha calificado como positivo y en el que ha destacado momento como la remunicipalización del ciclo del agua, la celebración del Concurso Mundial de Vinos de Bruselas o la apertura de un nuevo centro para mayores en un edificio de la calle Fray Luis de León.

El primer edil ha reconocido que la gestión del soterramiento "ha sido lo más duro siempre, desde el principio", pues él y su equipo se encontraron con la elevada deuda de la Sociedad Alta Velocidad (SVAV), la Carta de Conformidad firmada por el exalcalde del PP, Francisco Javier León de la Riva, o una situación "muy compleja para dar viabilidad a los nuevos talleres", por lo que la decisión de renunciar al soterramiento y optar por una integración en superficie "ha sido muy complicada", si bien ha advertido de que no correspondió "enteramente" al Ayuntamiento, sino que "viene impuesta por la realidad".

La situación, según Puente, es que "no hay recursos para hacer frente a la operación de soterramiento y no había opciones, era o dejarla quebrar y que no hubiera soterramiento pero tampoco traslado de talleres, o conseguir salvar la Sociedad y los talleres, "dando un futuro cierto con la integración del ferrocarril".