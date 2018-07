Quintana Martín Galíndez (Burgos) acoge mañana la V edición del Festival del Valle de Tobalina

Actualizado 02/09/2011 15:31:43 CET

QUINTANA MARTÍN GALÍNDEZ (BURGOS), 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad burgalesa de Quintana Martín Galíndez acogerá mañana sábado la V edición del Festival del Valle de Tobalina, que prevé la llegada de más de 1.000 personas de diferentes partes del país "aunque en su mayoría de la zona norte".

Según la organización, "no se han escatimado esfuerzos" con motivo del aniversario, por lo que se ha apostado por un cartel "de lujo" que permitirá disfrutar de "varios de los grupos más importantes de Rock n`Roll independiente del país, sin coste económico alguno".

"Además Quintana está muy bien situado en el mapa a algo más de 30 kilómetros de Miranda y a poco más de una hora de Burgos o Bilbao", destacaron fuentes de la organización.

Los Coronas y Arizona Baby serán dos de las formaciones protagonistas este año. "Es la gira de dos bandas unidas que definen el curso actual del indie, el encuentro definitivo e intergeneracional de dos conceptos sacudidos por un mismo espíritu, la autenticidad", han explicado a Europa Press desde la organización.

Otra de las formaciones que forma parte del cartel es The Allnight Workers, formación creada en el año 2010 y que es un grupo de rhythm and blues salvaje aderezado con jump blues y swing que cuenta con miembros de The Loveless Cousins, The Phantom Keys, Los Hijos Bastardos de Peter Lorre y Trashtornados.

"Alabados por distintos musicólogos nacionales e internacionales como el mejor grupo R&B de España, cuentan en su corta trayectoria con cientos de seguidores después de haber girado por Europa y su tierra patria, y se posicionan en el primer puesto de la escena R&B", matizan desde la organización.

THE EXCITEMENTS

The Down, Down, Downs y Los Brebajes son otras de las formaciones que completan el cartel de esta V edición, que cuenta con la actuación "de lujo", considerada "el plato fuerte", de The Excitements.

"Música con sentimiento, elegante, sofisticada y, a la vez, con tripas, cruda y con mala leche", ha asegura la organización en referencia a este grupo, que "con un pie en Memphis, otro en Detroit y su estómago en Chicago" es "simple y llanamente" lo que "anhelan los oídos", es decir, "un grupo de seis músicos excepcionales, con pólvora en los pies, entregados a rendir diabólica pleitesía a la extraordinaria voz de Koko Jean Davis, capaz de romperte el corazón o los tímpanos, según le apetezca esa noche".

La V edición del Festival del Valle de Tobalina, además de ser un festival totalmente gratuito y disponer de zona de acampada, se enmarca dentro de las fiestas de septiembre del Valle.

"Estrenamos el dominio festivaldelvalle.es para ofrecer toda la información relacionada con el evento", subrayaron las mismas fuentes.