Rafael Amargo presenta hoy en el Auditorio de León su último trabajo, un espectáculo emocionante e intimista

Actualizado 25/11/2011 8:13:51 CET

LEÓN, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El bailaor y coreógrafo granadino Rafael Amargo presentará este viernes en el Auditorio Ciudad de León a las 21.00 horas su último trabajo, 'Solo y amargo', un espectáculo que emocionante e intimista que conjuga el flamenco más tradicional con otras tendencias coreográficas y en el que el bailaor se presenta solo por primera vez en su carrera.

Rafael Amargo es un coreógrafo cuyo eclecticismo ha traspasado fronteras. En base al flamenco puro que aprendió de sus maestros el granadino juega con otros tipos de tendencias coreográficas como las que aprendió en la escuela de Marta Graham en Nueva York, lo que ofrece un concepto artístico tradicional y a la vez actual, sin perder el punto de referencia de la esencia del flamenco.

'Solo y amargo' no es una excepción. Aunque el espectáculo se asienta firmemente sobre el flamenco, no están exentos otros géneros como la inclusión de la canción 'Ne me quitte pas' de Jaques Brel, sin embargo en esta ocasión el énfasis está en el intimismo y en lo emocional, según ha informado el Auditorio de León en una nota recogida por Europa Press.

El bailaor se sube al escenario para hablar de sus orígenes y de su vinculación con la ciudad de Granada. Con su origen como punto de partida, 'Solo y amargo' es un recorrido coreográfico por las experiencias del artista en el que hay lugar para amores y desamores, éxitos y fracasos, inquietudes, miedos y glorias, y en el que se observa a un Rafael Amargo "en estado puro, íntimo y personal".

En 'Solo y amargo', el bailaor se deja la piel en una coreografía en la que los protagonistas son las emociones que desprende. Sin más artificio que ése, el granadino se rodea de seis músicos y dos cantaores, Maite Maya y Pedro Obregón (cantaores), Batio (cuerdas), Antoñito Maya (percusión), Mario Montoya (guitarra), Juan Pedro Cornejo (piano), Jesús Pérez de la Cruz 'Cuco' (acordeón) y Juan Parrilla (flauta).