La rectora de la UEMC defiende el rigor de las universidades con los másteres y destaca el aumento de matrículas

Publicado 12/09/2018 14:02:24 CET

VALLADOLID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid, Imelda Rodríguez Escanciano, ha defendido la "calidad y rigor" de las universidades con los másteres y ha destacado el "importante incremento" de matrículas en esta institución académica.

Rodríguez Escanciano se ha referido así a los casos de los másteres de la Universidad Rey Juan Carlos momentos antes del acto de apertura del curso en la UEMC acompañada por el consejero de Educación de Castilla y León, Fernando Rey.

En este contexto, la rectora ha afirmado que la calidad y el rigor académico "han estado" y deben seguir haciéndolo en la política universitaria y considera que los presuntos "hechos aislados" de la Rey Juan Carlos lo que denotan es "quizás falta de control puntual".

Sin embargo, no cree y no entiende que sea "extensible" al resto de universidades y a la política universitaria y considera que tanto en Castilla y León como en otros territorios "el control es absoluto" y los estudiantes y sus familias pueden estar "plenamente tranquilos" porque, ha advertido, "el proyecto educativo que no esté sostenido en la calidad está abocado a derrumbarse rápidamente".

Rodríguez Escanciano, quien ha reiterado que el caso de la Rey Juan Carlos es "meramente puntual", ha señalado que a pesar de la "alarma" en la opinión pública por el gran impacto mediático los másteres "siguen gozando del mismo prestigio" y lejos de notarse un descenso de matrícula, en el caso de la UEMC se ha producido un "importante incremento" y la oferta se ha aumentado en cuatro títulos de máster más.