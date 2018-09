Rey pide "tranquilidad" porque el caso de la Rey Juan Carlos no es una "infección" que contamine CyL

Publicado 12/09/2018 13:52:43 CET

El consejero de Educación de Castilla y León, Fernando Rey, ha pedido tranquilidad porque considera que los casos sobre másteres de la Universidad Rey Juan Carlos son algo muy concreto, algo "anecdótico" aunque importante porque afecta a políticos, pero no es "una infección que contamina" a la Comunidad.

Rey se ha expresado así en el marco de la inauguración del curso en la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid, donde se ha referido a la polémica con los másteres que ha afectado a políticos y que este martes provocó la dimisión de la ministra de Sanidad, Carmen Montón.

"Me gustaría que no cundiera la alarma o el pánico, los hechos que están ocurriendo en España suceden fundamentalmente en una universidad en un periodo determinado", ha señalado el consejero, quien ha incidido en que los másteres "de repente" se han convertido en un tema "importantísimo" en España y hace 15 o 20 años no había y ahora este "recién llegado" se encuentra en un proceso de consolidación.

"Vamos ganando en seriedad, de hecho el tema de los másteres clave para las universidades", ha agregado Fernando Rey, quien ha abogado por "no perder la cabeza" ya que lo que sucede tiene que ver, "por desgracia", con una universidad pública de Madrid y casi, aunque no sólo, con un instituto y un grupo de profesores determinado, pero no se conocen escándalos en otras universidades.

"Puedo asegurar que en Castilla y León en nuestras universidades no pasan estas cosas", ha explicado Fernando Rey, quien ha aclarado que el control de la calidad y el seguimiento de los másteres en lo que se refiere a los alumnos corresponde a la universidad en el uso de su autonomía y las universidades públicas cumplen "cabalmente" la normativa.

"IMPARCIALIDAD"

A este respecto, ha apuntado que todos los alumnos van a clase y tienen que hacer las tareas que se pongan en condiciones de "imparcialidad", aspecto sobre el que ha hecho hincapié porque "no se puede tratar a unos alumnos de una manera y a otros de otra".

Rey ha agregado que está seguro de que si ahora un político de Castilla y León quisiera hacer un máster "tendría que someterse a exigencias de cualquier los alumnos, sino alguna más tal y como se están poniendo las cosas para los políticos".