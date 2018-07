De la Riva cree que en Grecia pasará lo mismo que "con los que aquí prometieron renta garantizada o jubilación a los 60"

Actualizado 26/01/2015 14:37:39 CET

VALLADOLID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, ha opinado este lunes que tras el triunfo de Syriza en Grecia, pasará lo mismo que "con los que aquí prometieron renta garantizada, jubilación a los 60 o vivienda para todo el mundo" y, en consecuencia, practicarán la fórmula "donde dije digo, digo Diego".

En declaraciones realizadas en la Cadena Ser, León de la Riva ha apostado por empezar a ver "cómo actúa" este nuevo "Gobierno o desgobierno".

"Habrá que ver si pagan o no pagan la deuda y qué dicen esos que en España alientan que no paguen la deuda, lo que supondría un agujero de 25.000 millones de euros que ha aportado España", ha subrayado, tras lo que ha advertido de que "si no pagan, no les prestarán dinero" y habrá que ver "qué pasa con los grandes capitales, porque en la Unión Europea hay libre circulación de capitales".

En cualquier caso, se ha mostrado "convencido" de que las cosas en Grecia "se irán poniendo en orden" y ha insistido en que la situación del país heleno "no es exportable a España".