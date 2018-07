Salamanca busca un centenar de figurantes para el rodaje de una nueva película en la ciudad

Publicado 19/06/2018 14:30:53 CET

La Torre de Anaya de Salamanca, ubicada en la calle San Pablo, acogerá este lunes, 25 de junio, un nuevo casting para seleccionar a 100 figurantes que quieran participar en una 'tv movie' alemana, que se grabará en la ciudad entre el 29 de junio y el 7 de julio.

Según ha avanzado el Ayuntamiento, la productora busca hombres y mujeres de todas las edades, con "un amplio porcentaje" de gente joven, y que representen diferentes nacionalidades para el rodaje de la película televisiva.

El título de la obra será 'Ein Sommer in Salamanca (Un verano en Salamanca)' y será la nueva entrega de la que parece "una exitosa fórmula comercial alemana" que ya ha estrenado 'Ein Sommer in Masuren' (Polonia), 'Ein Sommer in Ungarn' (Hungría) y 'Ein Sommer in Schottland' (Escocia), entre otras.

El horario establecido para el casting será de 09.00 a 19.00 horas, ininterrumpidamente, y los responsables atenderán por orden de llegada (no habrá cita previa). Para ello, los interesados tendrán que rellenar una ficha con sus datos y se les realizará dos fotos, ha adelantado el Ayuntamiento de Salamanca.

Sobre los trabajos de localización para esta película, que comenzaron hace meses, ya están realizados en colaboración con Salamanca Film Commission y la productora salmantina Jabuba Films, quienes se encargaron de proponer los posibles escenarios donde la productora alemana ha decidido rodar, como el Huerto de Calixto y Melibea, el puente Enrique Esteban o la Plaza Mayor.

El equipo de grabación se encuentra actualmente en la Sierra de Gredos para rodar ya parte de la película, y los trabajos de preproducción ya han comenzado en Salamanca, ha avanzado el Consistorio.