Sarrión pide a secretario de Estado de Medio Ambiente "un golpe encima de la mesa" que ponga fin a la mina de Retortillo

Publicado 21/06/2018 18:09:29 CET

SALAMANCA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de IUCyL y procurador de IU-Equo, José Sarrión, ha pedido al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que dé "un golpe encima de la mesa" que "ponga fin" al proyecto de apertura de una mina en Retortillo (Salamanca).

En un comunicado remitido a Europa Press, Sarrión ha reivindicado la implicación del Ministerio para la Transición Ecológica en "la paralización definitiva y urgente del proyecto de mina de uranio y planta de procesamiento entre las localidades de Retortillo y Villavieja de Yeltes, en Salamanca".

"La lucha contra el éxodo rural y garantizar la igualdad de oportunidades de las personas que viven en la provincia de Salamanca continuará sometida a riesgo mientras no se paralice de cualquier tipo de actividad de minería de uranio en las comarcas afectadas, ya que esta no sólo no redunda en beneficio de las poblaciones que las ocupan sino que, por el contrario, vienen a impedirles realizar las actividades económicas que representan su medio de vida", ha señalado el procurador.

Sarrión también ha pedido a Hugo Morán que "tenga en cuenta" las propuestas aprobadas por la mayoría de los partidos en la ponencia de relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en mayo; quienes "votaron a favor de paralizar el proyecto, informar del mismo al Gobierno portugués como parte interesada y solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que presente antes de julio un informe detallado del estado actual del proyecto".

Finalmente, Sarrión ha lamentado que el PSOE, a pesar de haber apoyado esta propuesta, haya rechazado otras cinco resoluciones que proponía el grupo Unidos Podemos, "especialmente la resolución número 53", que instaba a "prohibir las actividades de minería del uranio en España y no otorgará permiso de explotación de ninguna mina".

"No es razonable oponerse a las minas de uranio sólo tras años de movilizaciones de los habitantes de las comarcas y al mismo tiempo rechazar blindar al país frente a futuros proyectos", ha concluido.