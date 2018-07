Silván dice que "no hay parangón" entre la situación de López Benito y los implicados de Cs en 'Enredadera'

Publicado 10/07/2018 12:38:05 CET

LEÓN, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, Antonio Silván, ha asegurado este martes que si Ciudadanos y su portavoz municipal, Gemma Villarroel, deciden romper el pacto de Gobierno será una ruptura "unilateral" ya que no se puede comparar la situación de cargos de la formación naranja implicados en el caso 'Enredadera' y la del concejal de Infraestructuras, José María López Benito, del PP, citado a declarar el próximo mes de septiembre.

Así lo ha manifestado Silván en declaraciones a los medios de comunicación, a quienes ha dado las "gracias" por haber sido dichos medios de comunicación quienes le han informado de la petición de la portavoz municipal de Cs de cesar al concejal de Infraestructuras "y dar cumplimiento a los acuerdos de regeneración democrática".

Al respecto, Antonio Silván ha aseverado que "no son situaciones ni parecidas" ya que las personas de Cs afectadas por el caso 'Enredadera' "motivaron una detención, motivaron una declaración judicial, un auto de investigación y una resolución de libertad con cargos", mientras que el caso de López Benito "se trata de una citación que el juez ha hecho para septiembre a un miembro del PP y a dos funcionarios"

"No hay parangón alguno" ha subrayado el alcalde de León, quien ha recordado que desde el momento en el que se puso en marcha la operación 'Enredadera' en una veintena de ayuntamientos españoles, por presuntos amaños en los servicios de semáforos y multas, trasladó a los grupos municipales "dos palabras que encierran mucho contenido: prudencia y respeto".

Una prudencia y respeto que Antonio Silván pidió a todos los grupos que se trata "de un proceso judicial que está bajo secreto de sumario y porque se trata de personas con familias, amigos y un entorno".

Asimismo, el alcalde de León ha aseverado que en "política no vale todo" porque por encima de la política "están las personas" a lo que ha añadido que "no hay atajo que no cueste trabajo", tras lo que ha explicado que cuando "se ansía llegar aun determinado punto antes de lo que procede a lo mejor no se llega a la meta porque las prisas son malas consejeras".

Por último, el alcalde ha aseverado que si Cs o su portavoz quieren romper un acuerdo se romperá de manera "unilateral" y serán ellos los únicos responsables "porque las circunstancias objetivas de ese acuerdo no se han vulnerado".