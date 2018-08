Sube un 16% el presupuesto de las fiestas de Valladolid, hasta 1,19 millones

Publicado 07/08/2018 13:29:22 CET

Redondo defiende unas "fiestas de primera" para "una ciudad en Primera" y destaca la variedad, la calidad y la apuesta por lo local del programa

VALLADOLID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de 2018 dispondrán de un presupuesto de 1.198.500 euros, un 16 por ciento más respecto a 2017 (1.031.300 euros), que será financiado principalmente con recursos públicos (en torno a un 85 o un 90 por ciento) a falta de concretar las aportaciones de los patrocinadores privados ya confirmados (Renault, Leche Gaza, Caja Rural, Gadis, Vallsur y Mahou Sin) y de sumar nuevos colaboradores a lo largo de este mes.

"Sin ellos sería imposible", ha reconocido la concejal de Cultura y Turismo, Ana Redondo, que se ha mostrado "optimista" ante la posibilidad de sumar nuevas colaboraciones privadas que financien un programa que computará un ahorro de unos 60.000 euros tras no haberse podido programar el concierto internacional al que aspiraba el Ayuntamiento para el primer fin de semana de las fiestas y para el que se habían reservado entre 180.000 y 200.000 euros.

"No hay mal que por bien no venga", ha asumido la concejal que ha recordado no obstante que la ciudad sí aprecia los conciertos internacionales, con el ejemplo de "éxito" de la actuación de John Newman en 2016, una "situación muy interesante" que se quería repetir en 2018.

Dicho esto, Redondo ha destacado la variedad, la calidad y la apuesta por lo local de un programa "muy digno" diseñado por un equipo técnico "muy comprometido, serio y riguroso" en el objetivo de conseguir "unas fiestas de primera" para una ciudad que está en Primera, en referencia al reciente ascenso del Real Valladolid a la máxima categoría del fútbol.

Entre las principales novedades de las fiestas patronales de 2018, que arrancarán el 31 de agosto con el pregón del escritor César Pérez Gellida, ha significado el aumento del 40 por ciento de la partida destinada a las actividades en los barrios, que ganarán en calidad y en presupuesto con propuestas pensadas para el público familiar, junto a un incremento del 20 por ciento para las actividades juveniles en el objetivo de proponer alternativas al alcohol a través de más propuestas en las Moreras.

Otra de las novedades será la instalación de un espacio en La Chopera de las Moreras donde, con el patrocinio de Aquavall, se han programado cinco propuestas de ocio familiar "tremendamente atractivas" con la sostenibilidad y el consumo responsable de agua como hilo conductor. Así, el domingo día 2 de septiembre será el turno del dúo musical Luigi Puck, el día 3 actuarán los Titiriteros de Binéfar, el martes 4 Fabularia Teatro, el miércoles 5 Encara Farem Salat y el jueves 6 Ángeles de Trapo.

Redondo ha destacado también la programación de los conciertos de la Plaza Mayor, a la que se ha referido como "el salón de casa", donde actuarán artistas de "calidad más que avalada" como Raphael, Celtas Cortos, Hombres G, Chenoa, Beret, Gisela, Ce Tangana, Rozalén, cinco componentes de Operación Triunfo o Los Pichas junto a un homenaje a Candeal en el que aún se trabaja y la fiesta de DJ's organizada por Máxima FM.

En cuanto al Récord Guinness, que tendrá lugar a las 21.45 horas del domingo 2 de septiembre organizado por la Coordinadora de Peñas, este año se centrará en el mayor número de personas desenvolviendo un caramelo de forma simultánea.

Redondo ha destacado también la consolidación de la Feria de Día con 105 establecimientos autorizados, seis más que en 2017, que instalarán sus casetas por todos los barrios de la ciudad y ha significado las campañas de concienciación, como el 'No es no. Valladolid libre de agresiones sexuales', para lograr unas fiestas "impecables".

La concejal ha presentado el cartel de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2018 realizado por Mireia Heras, una publicista de 27 años, cuyo trabajo ha sido seleccionada por mayoría en un concurso "muy competido" al que se han presentado 85 propuestas.

Por otro lado, la concejal se ha comprometido a trabajar con la empresa adjudicataria del reparto de los programas para evitar los retrasos que se han dado otros años para que estén disponibles en todas las casas con antelación.

En cuanto al servicio de autobuses, AUVASA ofrecerá por primera vez servicio búho durante todos los días de las fiestas y se reforzará el Servicio durante las Ferias y Fiestas con la prolongación de los servicios de las líneas ordinarias y el mantenimiento de la lanzadera al Recinto Ferial y desde aquí a los barrios.

AUVASA prestará servicio búho, con horarios especiales adaptados a la demanda, en la semana de ferias 2018. De este modo, los viernes 31 de agosto y 7 de septiembre y los sábados 1 y 8 las líneas búho prolongarán sus servicios habituales con salida del centro a los barrios hasta las 04:00 horas (excepto el búho 5 que mantiene su horario habitual hasta las 03:00 horas).

Del domingo 2 al jueves 6 de septiembre (ambos inclusive), el servicio búho se prestará desde las 00:00 horas y hasta las 02:00 horas (último servicio del centro a los barrios).

Además, la Concejalía de Servicios Sociales realizará una campaña informativa en la zona de Moreras sobre el consumo de alcohol y drogas.