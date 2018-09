El teniente general Miró Valls comparte la idea de ahorrar en el Día de las Fuerzas Armadas

Actualizado 02/05/2013 20:44:54 CET

El militar, ya retirado, recibe en Segovia el Premio 'Daoíz de Artillería

SEGOVIA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El teniente general Cayetano Miró Valls ha valorado este jueves la decisión de Defensa de suprimir fondos en la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, cuyo acto central principal ha sido suprimido y cuyo presupuesto ha sido rebajado en un 60 por ciento.

"Puede haber desfile o no haberlo, no pasa absolutamente nada. Antes sólo había el Día de la Fiesta Nacional. ¿Es un recorte? No, es un ahorro", ha manifestado.

El militar, ya retirado, ha recibido en Segovia el Premio 'Daoíz' de Artillería, uno de los galardones más importantes del Ejército español, que se entrega cada cinco años a aquellos oficiales generales y oficiales de la Escala de Oficiales de Artillería que destacan por sus relevantes servicios en la carrera de las armas.

En declaraciones a los medios, Miró Valls ha subrayado que de forma momentánea se puede recortar en Defensa "mirando muy bien en qué capítulos". En su opinión, el ahorro no puede afectar en "mantener a los ejércitos con los sistemas de armas que se necesitan", ya que según ha dicho "de la crisis se saldrá y hay que salir con las mentes preparadas".

"No digo que se hagan grandes compras, pero el picoteo para no perder el saber cómo se manejan las armas de hoy en día no se puede eliminar porque no sería después recuperable", ha indicado Miró Valls, para quien "los cerebros no pueden estar inactivos".

Este militar jubilado considera que la tropa tiene que seguir la formación y que ello requiere de los sistemas de armas y simuladores necesarios para mantenerse al nivel de las naciones a las que los militares pertenecen.

Cayetano Miró Valls (Palma de Mallorca, 1945), perteneciente a la 257 promoción del Arma, fue comandante en jefe del Cuartel Militar de la OTAN en Madrid. Con anterioridad fue jefe de los Servicios Territoriales de la Región Militar Pirenáica y Comandante Militar de Barcelona y Tarragona. Entre otros, ostentó el mando de la Artillería Antiaérea, así como la dirección de la Escuela de Logística del Ejército de Tierra.

La entrega del Premio 'Daoíz', galardón que cumple su centenario, ha tenido lugar en el Alcázar segoviano durante un acto presidido por el general de Ejército jefe del Estado Mayor del Ejército (Jeme), Jaime Domínguez Buj. En el mismo también ha estado presente Carmen Barón Alonso, actual vizcondesa del Parque.

Tras el reconocimiento se ha celebrado el acto conmemorativo del 2 de mayo en el que se ha rendido homenaje a los capitanes Luis Daoíz y Torres y Pedro Velarde y Santillán, muertos heroicamente en defensa de la independencia de España el 2 de mayo de 1808.