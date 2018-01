'El Terre' pide perdón a los padres del joven al que acuchilló mortalmente en Medina

Publicado 15/01/2018 19:15:22 CET

"Que Dios me perdone por lo que he hecho", concluye en la misiva en la que asegura que perdió la cabeza

VALLADOLID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El hombre que permanece preso acusado de la muerte del joven José Manuel Gutiérrez, compañero sentimental de su esposa al que acuchilló mortalmente el pasado 27 de diciembre de 2017 en el domicilio de los padres del investigado en Medina del Campo (Valladolid), ha remitido una carta al Juzgado de Instrucción número 1 de la Villa de la Ferias en la que solicita el perdón de los progenitores de la víctima.

La misiva de dos páginas escrita de puño y letra por Miguel Ángel López Galván, vocalista del grupo de música heavy 'Kain', más conocido por 'El Terre', será enviada a lo largo de esta tarde por el sistema lexnet al referido juzgado con el fin de trasladar su pesar a los padres del fallecido y mostrar su arrepentimiento por lo ocurrido.

"Me dirijo a ustedes con el mayor respeto del mundo", son las primeras palabras de 'El Terre' con las que, tal y como advierte, le resulta muy difícil expresar lo que siente por el gran daño ocasionado y el vacío dejado en sus vidas.

"Yo también soy padre y no puedo imaginarme el dolor que sienten en estos momentos. Lamento muchísimo el fallecimiento de su hijo, jamás imaginé algo así. Estoy muy arrepentido de lo que he hecho, no sé por qué reaccioné así, estaba pasando por una crisis matrimonial y problemas psicológicos y ha pagado las consecuencias la persona que menos culpa tenía", apunta el confeso autor del crimen, quien también asegura que no conocía al fallecido y que no le había visto jamás hasta el día de autos.