La tormenta de ayer en Valladolid reduce los niveles de contaminación y el Ayuntamiento retira la situación preventiva 1

Publicado 21/07/2018 11:14:36 CET

VALLADOLID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha desactivado la situación preventiva 1 prevista en el plan de Acción en situaciones de alerta por contaminación del aire urbano ya que el agua caída ayer ha ayudado a limpiar la atmósfera y no se ha llegado al valor de 100 microgramos/m3 como valor medio octohorario.

El Consistorio recuerda, a través de un comunicado remitido a Europa Press, recuerda a la población que toda la información acerca de la calidad del aire de la ciudad de Valladolid se encuentra disponible en la página web municipal www.valladolid.es/es/rccava.

No obstante, continúa recomendando que todas aquellas personas para quienes no sea indispensable usar el vehículo privado, reduzcan al mínimo su uso en los próximos días para que la contaminación no vuelva a subir y haya que realizar restricciones.