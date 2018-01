Tudanca aboga por fortalecer la USAL como "símbolo de las universidades públicas de CyL"

Actualizado 10/01/2018 13:45:21 CET

SALAMANCA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León (PSCyL), Luis Tudanca, ha abogado por utilizar el octavo centenario de la Universidad de Salamanca (USAL) para fortalecer la institución como "símbolo de las universidades públicas de la Comunidad".

Tras un encuentro con el nuevo rector, Ricardo Rivero, Tudanca ha reseñado que el Estudio salmantino es "muy necesario" para el presente y el futuro de la región.

También ha puesto de relieve que la celebración del 800 aniversario tiene que servir, "además de para la programación cultural" que le acompañará durante los próximos meses, para "recuperar" su "protagonismo" y el de la Educación Superior de Castilla y León.

En este sentido, ha defendido que la Junta promueva el rejuvenecimiento de la plantilla con la incorporación de nuevos docentes, el aumento de recursos para la formación de la comunidad académica y la reducción de las tasas hasta la media nacional, lo que supondría, según sus datos, bajar los precios en un 20 por ciento.

Asimismo, como "fuente de riqueza" y "garantía de igualdad de oportunidades" en la sociedad, ha incidido en la importancia de promover iniciaticas para que el talento que se forme en sus aulas "se quede" en la Comunidad y "mucho del que se marcha, pueda volver".

En cuanto a la pregunta de si es preciso una modificación del Estatuto de Autonomía para reconocer a la USAL como la universidad más antigua de Castilla y León y de España, ha incidido en que es "el símbolo de las universidades públicas".

Asimismo, ha reseñado: "Estamos ahora cómo para reformar el Estatuto de Autonomía, ya me gustaría; ya me gustaría que pudieramos reformarlo para tener estos debates, pero también para tener debates como la garantía de un suelo social, pero no veo al Partido Popular por la labor de hacer ahora una modificación".