Tudanca considera un "error" y no está de acuerdo con las críticas del Ministerio tras la reunión sobre Vestas

Publicado 04/09/2018 15:32:33 CET

VALLADOLID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha expresado su desacuerdo con lo que hizo este lunes la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, al criticar la política energética del anterior Gobierno y relacionarla con el cierre de Vestas, algo que ha calificado de "error".

El Ministerio, en un comunicado del departamento de Teresa Ribera tras la reunión para abordar el cierre de planta de la multinacional en Villadangos del Páramo (León), criticaba la política energética liderada por el anterior Gobierno, "que no apostó por el desarrollo de energías renovables ni anticipó la necesaria transición hacia un nuevo modelo", un contexto "en el que se enmarca la decisión del cierre de la planta de Vestas en León".

En este contexto, Tudanca ha abogado por "la más absoluta unidad, no sólo de la Junta y de los partidos, sino también con sindicatos y trabajadores", en lo que sólo piensa el PSOE.

Sin embargo, tras esta aclaración, ha recordado que Castilla y León "no tiene suerte con ministros de energía" porque ya se "sufrió" a José Manuel Soria o a Álvaro Nadal y ha afirmado que no le "gustaría" tener que sufrir a "una nueva mala ministra de energía".

"Pero desde luego prefiero guardarme alguna de mis opiniones hoy en aras a no estropear la unidad conjunta de todos para tratar de buscar una solución que todavía va a ser muy difícil y muy dura para los miles de afectados por el cierre", ha dicho Tudanca, quien cree que la Junta de Castilla y León debería haber estado en la reunión.

"No, no, no, no estoy de acuerdo con lo que hizo ayer la ministra", ha aseverado en respuesta a las preguntas de los periodistas, tras lo que ha explicado que no quería referirse más al asunto "no por perjudicar o incomodar a la ministra sino porque no es conveniente para el trabajo que todos tienen que hacer para salvar Vestas".

Dicho esto, también ha puesto "en valor" que tanto El PSOE como el Gobierno hayan actuado en esta crisis empresarial "como nunca ha hecho ningún gobierno o ministro de España, en épocas muy duras, en las que se han vivido múltiples cierres de empresa".

"ERROR" PERO COMPROMISO

Así, aunque considera que lo ocurrido ha sido un "error", ha agradecido el compromiso del Gobierno y especialmente el de la ministra de Industria, Reyes Maroto, en esta criris u otras como la de Made.

Luis Tudanca ha advertido de que no se conforman con el cierre de Vestas porque la empresa tiene que "asumir sus responsabilidades" y ya habrá tiempo de "buscar alternativas".

En esta línea, ha insistido en que la multinacional tiene que mantener la actividad en una provincia "castigada" por otros cierres también y por eso ha apostado por "pelear todos juntos", ya que es la única forma de buscar una solución a un problema que la tiene "difícil".

El secretario general del PSOE de Castilla y León cree que en cualquier caso se ha ganado tiempo con la paralización del ERE extintivo y hoy Junta, Gobierno y sindicato se encuentran reunidos analizando soluciones. "No debemos tirar la toalla", ha añadido.

Luis Tudanca ha señalado que la decisión está en una multinacional que considera que se comporta de forma "egoísta, cruel" y tiene actuaciones "intolerables" con León y los trabajadores, "mintiendo, engañando" y después de llevarse "decenas" de millones en ayudas públicas "sin pudor".

Por ello, ha reclamado agotar todas las posibilidades por parte de todas las instituciones y mantener "la unidad" para buscar soluciones.