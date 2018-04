UGT afirma que los PGE perpetúan el "abandono" del medio rural y hay menos inversiones

Actualizado 04/04/2018 12:26:21 CET

Considera que lo que ocurre con las autovías del Duero y Valladolid-León es un "cachondeo"

VALLADOLID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, ha afirmado que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) "perpetúan el abandono del medio rural" en la Comunidad, donde hay 500 menos de inversión con respecto al año anterior, pero además no son "sociales".

Temprano, en una rueda de prensa para presentar las movilizaciones por las pensiones del próximo 15 de abril, se ha referido así a los PGE en términos generales antes de su estudio "en profundidad", aunque con carácter general considera que son "más aparentes" que sociales y "para nada acordes con el crecimiento económico que nadie discute".

El líder de UGT en Castilla y León considera que estas cuentas no van en la línea de crecimiento, no beneficia a las personas, no garantizan un buen sistema de protección social, ni servicios públicos y empleo de calidad o unos salarios dignos que supongan un reparto de la riqueza, que "queda en manos de los mismos", sin que potencien la industria y la inversión pública.

Temprano ha criticado que además el único ministerio que reduzca su presupuesto sea el de Empleo, en un 10,2 por ciento, cuando el resto lo incrementan un 5,9 por ciento de media.