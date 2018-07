UGT y CC.OO se muestran "satisfechos" por el acuerdo con Lactalis aunque es el acta de "defunción" de Lauki

Publicado 28/05/2016 14:26:12 CET

VALLADOLID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios de Acción Sindical de UGT y CC.OO en Castilla y León, Evelio Angulo y Vicente Andrés, se han mostrado satisfechos por el acuerdo alcanzado en la madrugada de este sábado con Lactalis porque se recoge expresamente que la multinacional buscará "de forma activa" un posible comprador para la factoría vallisoletana aunque ello suponga el acta de "defunción" de Lauki.

En concreto, ambos sindicatos han valorado la suspensión de expediente de regulación de empleo y la ampliación hasta octubre de la fecha de cierre de la factoría, marcada para el 30 de junio. No obstante, han recordado que han firmado un plan social que se aplicará en el caso de que la venta no se lleve a efecto y que contempla recolocaciones para los 85 trabajadores, bajas incentivadas e indemnizaciones no inferiores a 45 días pro año trabajado.

"Esperemos que el plan social no se aplique", ha manifestado Vicente Andrés en declaraciones a Europa Press, quien ha reseñado que el diálogo ha conseguido que finalmente la planta se ponga a la venta, con lo que la multinacional "ha doblado" hacia una reivindicación de los trabajadores.

Así, en cuanto al plazo de cuatro meses, ha detallado que la venta de una unidad productiva no se hace "en una semana" por lo que cree que hasta octubre "hay tiempo" para cerrar un acuerdo de estas características, al tiempo que se ha mostrado optimista sobre posibles ofertas.

Por su parte, Angulo ha recordado que en el proceso de compra-venta se articulará a través de la Fundación Anclaje. Así se ha acordado mantener una nueva reunión el próximo miércoles para concretar determinados puntos que no pudieron plasmarse dado que la negociación concluyó en torno a las 6.00 horas de la madrugada de este sábado.

Finalmente, los representantes sindicales han reconocido la labor mediadora del Serla que ha jugado un papel "importantísimo" en una negociación que ha superado en tiempo a cualquier otra.