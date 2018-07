La Universidad Permanente Millán Santos DE LA uva organiza mañana una conferencia sobre musicoterapia

Actualizado 27/01/2010 16:31:55 CET

VALLADOLID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Permanente 'Millán Santos' de la Universidad de Valladolid celebrará mañana jueves una conferencia sobre musicoterapia en el Anfiteatro López Pietro de la Facultad de Medicina, a las 18,30.

La conferencia, bajo el título 'Terapias coadyuvantes en el abordaje de enfermedades en la actualidad: Musicoterapia', constará de dos partes. La primera, titulada 'Introducción a la musicoterapia', la desarrollará la médica y musicoterapeuta Neysa Navarro, que hará una breve aproximación al concepto de Musicoterapia y hablará de sus aplicaciones generales en nuestro país.

Actualmente, Neysa Navarro es presidenta de la junta directiva de la Asociación de Profesionales de Musicoterapia en España (APM) y diplomada en el postgrado en Musicoterapia.

El profesor y codirector del Nordoff- Robins Zentrum de Witten (Alemania) David Aldridge será el encargado de desarrollar la segunda parte de la conferencia bajo el título 'Musicoterapia en rehabilitación neurológica en adultos y niños'.

En su intervención, el profesor hablará de cómo la música ayuda en la recuperación de un paciente tras un coma, alivia algunos problemas de la esclerosis múltiple o mejora la comunicación después de un ictus. David Aldridge participa, además, en publicaciones internacionales como "The Arts in Physichotherapy o "Complementary Therapies in Medicine".

El acto está organizado con la colaboración de Caja España Obra Social.