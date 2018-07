Villanueva: "No he sido consciente de que existiese una trama"

Actualizado 27/04/2015 14:04:03 CET

VALLADOLID, 27 Abr.

El consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, ha asegurado este lunes que no ha sido "consciente" de que existiese "una trama" en cuanto a la autorización de plantas eólicas en la Comunidad como investiga la Agencia Tributaria, tras lo que ha abogado por esperar a "ver lo que hay" y, de demostrarse responsabilidades, "los servicios jurídicos serán proactivos".

Villanueva ha comparecido este lunes ante la Diputación Permanente de las Cortes para dar cuenta de los supuestos procedimientos irregulares en la concesión de parques eólicos, una intervención en la que la Administración "ha obrado correctamente" en la tramitación de los expedientes, por lo que ha pedido "respeto" para el Gobierno y para sus funcionarios.

El consejero de Economía ha defendido así que las autorizaciones concedidas sobre parques eólicos se han resuelto con "rectitud" y "sujetos a la legalidad", tras lo que ha reseñado que en el caso de que las investigaciones determinen responsabilidades que pudieran haber generado un perjuicio a los intereses públicos, el Ejecutivo, a través de sus servicios jurídicos, "tomará activamente posición".

"Yo no he consentido esto, nunca he sido consciente de esto, si es que ha sucedido", ha reiterado Tomás Villanueva, quien ha defendido su "correcta" actuación como responsable públicos. "Por mi ni Herrera ni Lucas van a agachar la cabeza", ha aseverado durante su intervención en el Parlamento, donde ha reconocido sentirse "dolido".