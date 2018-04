Zapatero alienta la creación un sistema de Inclusión Social liderado por las CCAA que complete el Estado de Derecho

Publicado 04/04/2018 12:27:48 CET

VALLADOLID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Foro de la Contratación Socialmente Responsable y expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha alentado la creación de un sistema de Inclusión Social liderado por las Comunidades Autónomas para completar el Estado de Derecho.

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante su participación en la inauguración de la jornada 'Oportunidades de Responsabilidad Social en la Ley de Contratos del Sector Público' que se está celebrando en Valladolid.

En este foro, Rodríguez Zapatero, ha incidido en que España ya cuenta con un sistema "potente" --"aunque es bueno que esté en debate", ha apostillado-- de pensiones, un sistema sanitario "ejemplar" y "referente" en el mundo, un sistema Educativo que "garantiza" el acceso a la educación, estamos construyendo un sistema de Dependencia y ahora "necesitamos" construir dos sistemas más para "fortalecer" ese Estado Social que es conforma el Estado de Derecho, como es el de un sistema de Instituciones laborales que "mejore" las condiciones laborales y uno de Inclusión Social que "haga frente" a los efectos de la crisis.

Rodríguez Zapatero ha insistido en que este último sistema, que hasta ahora la democracia no se había plentado porque no "era una gran demanda social", debe estar coordinado por las "Comunidades Autónomas". "Un país con nuestra renta per cápita no puede permitirse tener a personas excluidas", ha reconocido, para recomendar que el país siga dando pasos al frente hacia esa "cohesión social" que deber ser el "fruto" del Estado Democrático.

El expresidente del Gobierno ha asegurado que el carácter social de la contratación pública se ha convertido en "un pilar más" del Estado de Derecho que "dice mucho" de un país como España y de la Unión Europea, de cuya directiva 2020, ha recordado, nació la inclusión de "cláusulas sociales" en esta materia.