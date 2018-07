3.000 persones podrien haver estat víctimes de la repressió franquista a Mallorca fins a l'any 1942

Actualizado 22/9/2008 20:40:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 de setembre (EUROPA PRESS)

La presidenta de l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha assegurat avui que el nombre de persones que podrien haver patit la repressió franquista a l'illa des de 1936 fins a l'any 1942, quatre anys després del final de la Guerra Civil, període en l'es van cometre incomptables tortures i execucions, podria ascendir fins a 3.000.

Així ho va expressar, en declaracions a Europa Press, en les que va assegurar que la xifra de 1.486 persones que aquesta Associació ha facilitat al jutge de l'audiència nacional, Baltasar Garzón, perquè investigui sobre la repressió franquista, correspon a dades "només" de Mallorca, i d'acord amb els obtinguts a partir de l 'estudi realitzat en el termini fixat pel jutge.

En aquest sentit, Oliver ha reconegut que "en aquest poc temps" del qual disposaven s'han extret dades de tres publicacions com són 'Manacor, la guerra a casa', de Toni Tugores; el 'Diccionari Rojo', de Llorenç Capellà; així com 'Memòria Civil', document publicat pel Diari de Les balears en 1986.

D'altra banda, la xifra de 1.486 persones represaliades -torturades, assassinades o desaparegudes- a Mallorca representa només, segons Oliver, el "40 o 50% del total de persones que van ser víctimes d'aquesta persecució ideològica a l'illa", va postil·lar.

Així, ha afirmat que institucions com l'Església o el Ministeri de Justícia podran obtenir "més i millors" dades cap a les matèria, dels quals han aportat un total de 22 associacions de tot Espanya, per poder aclarir "una vegada per totes" quantes persones van ser víctimes d'aquest règim. El nombre de represaliats a Espanya puja a 130.137, als quals cal sumar 7.000 més en camps de concentració estrangers.