Almunia afirma que Nueva Rumasa no serà objecte d'una investigació per part de Competència

Actualizado 28/2/2011 15:05:21 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comissari europeu de la Competència, Joaquín Almunia, ha assegurat que Nueva Rumasa no serà objecte d'una investigació per part de la Direcció General de la Competència de la Comissió Europea, "llevat que hagués ajuda pública", tot i que es va mostrar "gairebé assegurança" que no l'hi ha.

"No és un tema de Competència, llevat que hagués ajuda d'Estat i estic gairebé assegurança que no la va a haver", ha afirmat Almunia en declaracions a RNE recollides per Europa Press.

El comissari ha afirmat haver vist amb preocupació "com a ciutadà més que com a responsable de Competència" la campanya publicitària del grup d'empreses de la família Ruiz Mateos sobre l'emissió de pagarés i participacions amb "tanta rendibilitat".

"Em dóna la impressió pel que llegeixo i pel que segueixo de l'assumpte que almenys han intentat repetir el que van fer fa més de 30 anys", ha dit.