Amengual afirma que el SOIB treballarà per a recol·locar als treballadors, però recorda que el Govern "no fa miracles"

Actualizado 22/9/2008 20:13:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 de setembre (EUROPA PRESS)

La directora general de Transports del Govern, Joana Amengual, ha reconegut avui que, en el cas que un jutge dictamini el tancament oficial de Futura, el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) es posarà a treballar per a, en mesura del possible, recol·locar als treballadors afectats, al mateix temps que va recordar que el Govern "no pot fer miracles" pel que fa a poder facilitar llocs de treball a "tots" els utilitzats de la companyia.

En declaracions a Europa Press, Amengual va qualificar de "lògica" la decisió presa per Aviació Civil ja que, segons va especificar, aquest organisme "sempre" vela per la seguretat de tots els viatgers, de manera que una empresa com Futura, que presenta una "difícil" situació econòmica, no pot esperar "eternament" per saber quin serà el seu futur.

Alhora, Amengual va recordar que des del moment en el qual la companyia va presentar la sol·licitud de concurs voluntari de creditors, el passat 8 de setembre, Aviació Civil "podria" haver retirat "sense problema" la llicència ja que, segons va etzibar, es tracta d'un problema de "viabilitat econòmica".

Finalment, va posar èmfasi que es tracta d'una "suspensió", en vigència fins al pròxim dia 1 de gener de 2009, data límit perquè qualsevol inversor interessat a reflotar la companyia pugui presentar tota la documentació necessària, el que facilitaria un nou "auge" de l'empresa i, així, els treballadors no perdrien els seus llocs de treball.