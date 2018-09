AMP- Desallotjades 300 persones de l'Hotel Rei Don Jaime a Santa Ponça per un incendi en una fregidora

Actualizado 28/2/2011 16:23:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 300 persones, entre turistes i treballadors, han hagut de ser desallotjades aquest matí de l'Hotel Rei Don Jaime, ubicat a la localitat mallorquina de Santa Ponça, després d'originar-se un incendi en una fregidora, que ha provocat un intens fum, segons han informat a Europa Press fonts del 112.

Com a conseqüència del fum, dos treballadors de l'establiment han hagut de ser traslladats a la Policlínica Palma Planas, després de patir una intoxicació moderada.

Mentrestant, les esmentades fonts han assenyalat que, actualment, els turistes es troben fora de les seves habitacions en espera de la finalització definitiva de l'incident, una vegada siguin ventilades les instal·lacions de l'establiment hoteler.

Tot i això, els bombers ja han donat per extingit el foc, que es va provocar per causes que encara no se saben a la zona de la cuina de l'hotel. Res més originar-se, han estat desallotjats per prevenció tots els turistes i treballadors i també es va activar a la Policia Local, la Guàrdia Civil i a un agent de la Direcció General d'Emergències.