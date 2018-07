AMP-El PP critica que el projecte de la Via Conectora arribi "tard i malament" i no s'"ajusti" a la inversió del conveni

Actualizado 26/1/2011 14:45:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP al Consell de Mallorca, Fernando Rubio, ha criticat la presentació "de manera atropellada" durant aquest dimarts de la futura nova Via Conectora de Palma ja que, segons ha considerat, es tracta d'un projecte que "arriba tard i malament", i, a més, es parla d'una inversió de 157 milions d'euros, quan la quantitat prevista en el conveni és de 105 milions.

En roda de premsa, el portaveu dels 'populars' en la institució insular ha entès que "ja està bé" que el Consell "s'hipotequi" i, a més, ha criticat l'acte de presentació del projecte ja que "no és oportú que es faci un acte polític" quan no s'han explicat a la resta de formacions els detalls del projecte.

En aquest sentit, ha indicat que a la presidenta del Consell, Francina Armengol, "li agraden els ponts" -en al·lusió al construït al costat de l'Hospital de Son Espases- i ha afirmat que el seu partit "sospita" que aquest nou projecte també preveurà aquest tipus d'infraestructures. A més, ha exigit conèixer com l'equip de govern resoldrà altres problemes com són els nusos a la carretera de Sóller, "i si ho farà a través de ponts", el que generaria un major "impacte visual", ha afegit.

Rubio ha reprotxat a Armengol que hagi presentat aquest projecte de manera "atropellada" quan ja "s'hauria de tenir gairebé llest" i l'ha exigit que no "enganyi" als ciutadans ja que "dels 12 projectes del conveni de carreteres només ha executat tres, i un ha estat el 'scalextric', ha indicat un altre cop en relació amb el pont situat al costat de la nova infraestructura hospitalària.

A més, ha considerat que la presentació d'aquest dimarts ha estat "per dissimular davant de l'opinió pública" i ha assegurat que aquest projecte no serà executat per Armengol, sinó pel pròxim equip de govern.

D'altra banda, el portaveu del PP ha destacat que "ja està bé que s'hipotequi el Consell". Segons ha dit, es tracta d'una institució que ja té els suficients problemes financers com "perquè ara es presenti un projecte que no sabem si està sobredimensionat pressupostàriament".

Pel que fa a la inversió d'aquest projecte, ha indicat que si existeix un conveni cal ajustar-se a aquest i complir-lo perquè "ja està bé d'aquesta falta de responsabilitat". "Ens preocupa saber on està els diners que se suposa que tenim per executar la Via Conectora, preocupa veure de quina manera durant la pròxima legislatura es podrà fer front a una sèrie d'obres i despeses".