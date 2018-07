Un centenar de treballadors de Futura insten a la direcció a posar fi "de seguida" a la falta de transparència

Actualizado 22/9/2008 17:00:42 CET

Recorden que "en cap cas" es tracta d'una campanya de descrèdit a l'aerolínia

PALMA DE MALLORCA, 22 de setembre (EUROPA PRESS)

A prop d'un centenar de treballadors de l'aerolínia Futura va instar avui a la companyia, en forma de concentració davant de la seu de l'empresa a Palma, a posar fi "de seguida" a l'opacitat i falta de transparència que ve mantenint la direcció amb els treballadors en relació amb la "difícil situació" per la qual travessa l'aerolínia.

Així ho va expressar davant dels mitjans de comunicació el president del Comitè d'Empresa de Futura, Julián Barrero, durant la lectura d'un comunicat en el qual a més van exigir conèixer com es troben les actuacions de mediació que el Govern va prometre a la direcció i treballadors de la companyia en les seves reunions per avaluar i intentar solucionar la situació de l'empresa.

En una concentració "pacífica i respectuosa", segons va aclarir Barrero, els treballadors van fer una crida a l'empresariat balear, així com el canari, perquè aposti per l'aerolínia amb la finalitat de reflotar la companyia i salvar els llocs de treball de més de mil treballadors.

Alhora, i en relació amb les acusacions per part de la direcció que els treballadors estan portant a terme una campanya de "descrèdit" cap a l'empresa, Barrero va assegurar que "en cap moment" es tracta d'aquest tipus d'actuacions, sinó que "només" busquen "informació" i que l'empresa assumeixi la responsabilitat de les seves actuacions.

Sobre aquesta qüestió, Barrero va assegurar que dissabte passat, dia 20 de setembre, els treballadors van rebre un correu electrònic per part del president de l'aerolínia, Román Pané, en què se'ls "advertia" de què la continuïtat de les "faltes de descrèdit", segons la companyia, podria comportar "conseqüències legals" que, segons va afirmar el president del Comitè d'Empresa, "no entenem per a res".

'SENSE SOU, COM VIUREM?'

Durant el transcurs de la concentració per part dels treballadors de l'aerolínia davant la seu es van poder llegir diferents pancartes que resaven 'Sense sou, sense atur, i sense treball, com viurem?', en les quals quedava patent la preocupació dels utilitzats davant de la possible pèrdua dels seus llocs de treball.

Alhora, van acusar directament a la direcció de la situació "complexa" per la qual estan passant, i ho van fer portant insígnies com 'Els directors van parar els avions', al mateix temps que van demanar explicacions "justes" sobre la verdadera raó per la qual una empresa que ha aconseguit beneficis continus durant anys, de sobte "es vegi amb l'aigua al coll", i mostra d'això es va llegir en el missatge: No és creïble [lo] del combustible!'.

AVIACIÓ CIVIL PODRIA HAVER RETIRAT LA LLICÈNCIA

Els treballadors concentrats a les portes de la seu al polígon de Son Castelló, van afirmar tenir informació, per part de fonts "molt fidedignes", que Aviació Civil ha pogut haver retirat la llicència a Futura.

Sobre aquesta qüestió, Barrero va assegurar que "no podem confirmar-lo", però va posar èmfasi que "tot sembla apuntar" que el Ministeri de Foment ja podria haver pres una decisió sobre aquesta qüestió del futur d'aquesta companyia xàrter, informació sobre la qual la direcció de Futura encara no s'ha manifestat.

Finalment, el president del Comitè d'Empresa va fer una crida a "totes les forces polítiques" de l'arxipèlag perquè actuïn perquè no es permeti el tancament de la companyia, amb el qual podrien quedar al carrer més de 1.000 famílies.

Alhora, va posar èmfasi que es tracta d'una companyia que ha estat present a l'arxipèlag durant 20 anys, en els que ha generat "riquesa" en llocs de treball, així com una riquesa econòmica que ha "ajudat" al creixement de les Balears.