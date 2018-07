Un curtcircuit, la causa més probable del foc que ha desplomat el sostre d'un habitatge a Campos

Actualizado 22/8/2011 15:31:33 CET

Un curtcircuit és la causa probable de l'incendi domèstic que ha provocat la caiguda del sostre del primer pis d'un habitatge a Campos, segons han informat, en declaracions a Europa Press, fonts dels Bombers de Llucmajor i Felanitx, que han acudit de manera conjunta a sufocar el foc.

L'incendi s'ha produït en un habitatge situada al número 7 del carrer Laberint, al municipi de Migjorn. Com a conseqüència del succés, l'edifici, que alberga una planta baixa i un primer pis, ha estat precintat.

El llogater de l'habitatge on s'ha originat el foc, un home de 35 anys, ha estat atès in situ per inhalació de fum i el seu estat no és greu.

Fonts dels bombers de Felanitx han explicat que tècnics de l'Ajuntament acudiran en les pròximes hores a l'immoble afectat per estimar els danys i determinar quan podran tornar els veïns de la planta baixa a casa seva.

A més, a conseqüència del foc també s'ha vist afectada per l'entrada de fum un habitatge adjacent a l'immoble arrasat, on, segons els efectius dels bombers, havia una gran acumulació d'objectes.