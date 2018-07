SBT acomiadarà en gener a més de 200 treballadors, segons el Comitè d'Empresa de la productora d'informatius d'IB3

Actualizado 10/12/2008 18:26:59 CET

Exigeix al Govern que rescindeixi el contracte amb SBT després que aquesta empresa hagi avançat que no subrogarà al total de la plantilla

PALMA DE MALLORCA, 10 de desembre (EUROPA PRESS)

El president del Comitè d'Empresa de SBT (subcontracta que s'encarrega dels informatius en IB3), Sebastià Sabater, va revelar avui que aquesta productora va anunciar ahir a la direcció de l'ens públic que, a partir de l'1 de gener, només tindrà 211 dels seus més de 400 treballadors amb els quals compte a Palma, Calvià, Menorca i Eivissa, malgrat que el plec de condicions del contracte obliga a subrogar a tots els treballadors.

Sabater va fer aquestes declaracions a Europa Press, després de celebrar una concentració davant del Parlament en què una vintena de treballadors de SBT i Salom Àudio i Vídeo (productora encarregada dels serveis tècnics en IB3), que es troben en vaga des de les 00.00 hores d'aquesta nit, van intentar boicotejar amb xiulets i sons de sirenes el discurs de la presidenta de la Cambra, Maria Antònia Munar, amb motiu de la copa de Nadal amb els mitjans de comunicació.

En aquesta línia, va criticar que ni els polítics, ni IB3, ni les empreses subcontractades estan prenent les seves "responsabilitats" davant de l'Expedient de Regulació d'Empresa "totalment encobert" en la ràdio i televisió públiques de les Balears i va acusar als partits de "no estar complint absolutament res dels compromisos adquirits en campanya electoral".

Per la seva banda, el portaveu del Comitè de Vaga de Salom Àudio i Vídeo, David Alonso, va revelar que a la reunió celebrada ahir entre IB3 i les subcontractes que gestionaran els serveis de l'ens a partir de l'1 de gener de 2009, la productora SBT, que s'encarregarà dels informatius i els serveis tècnics dels mateixos ja va anunciar que "incomplirà l'article 24.11 del plec de condicions, que estableix que ha de subrogar a tota la plantilla actual i absorbir als treballadors en les mateixes condicions laborals".

"SBT va dir que a partir de gener, anava a contractar lliurement a qui li donés la guanya i, malgrat que li demanem una explicació a IB3, la direcció ens va comentar que en aquest cas, no es cometria una irregularitat fins al dia 1 del pròxim mes, de manera que fins aleshores, no podia fer res", va assenyalar.

Davant d'aquesta situació, Alonso va apuntar que aquest matí ha sol·licitat una reunió urgent amb les Conselleries de Treball i presidència per exigir-los que el Govern rescindeixi el seu contracte amb SBT i que els treballadors siguin assumits directament per IB3, a causa que la productora "sabia des d'agost que havia d'absorbir a tots els treballadors actuals, tal com preveia el plec de les licitacions".

"L'ERO MÉS AMPLI DE TOTA LA CRISI"

"Esperem que la Conselleria de Treball faci alguna cosa, perquè si no, suposaria l'ERO més ampli de tota la crisi econòmica i auspiciat per l'executiu balear", va recalcar, i alhora va destacar que a diferència de SBT, les altres tres empreses que gestionaran diferents serveis en IB3 "sí que s'han compromès a complir amb la subrogació".

Així, va concretar que Salom Àudio i Vídeo que, a partir de gener només s'encarregarà dels serveis tècnics en IB3 Ràdio i del departament de decorats i atrezzo a la televisió, subrogarà a les 22 persones que actualment desenvolupen aquestes tasques, de la mateixa manera que ho farà l'UTE formada per Bienvenido Gil i Videoreport, que s 'encarregarà dels serveis tècnics de manteniment i informàtics assumint als 21 treballadors que ara mateix, tenen encomanat aquest treball.

Finalment, Telefónica Serveis Audiovisuals subrogarà el contracte dels 46 treballadors que s'encarreguen dels serveis de continuïtat i del departament d'emissions en IB3 Televisió.

VAGA SECUNDADA PER LA TOTALITAT DE LA PLANTILLA

D'altra banda, Sabater va subratllar que durant la primera jornada de vaga dels treballadors de SBT i Salom Àudio i Vídeo està sent secundada pel cent per cent de la plantilla i s'estan complint els serveis mínims fixats per la Conselleria de presidència en un 50% per als informatius i en un 90% per als tècnics que, segons el parer del president del Comitè d'Empresa de SBT, són "abusius".

Sabater va admetre que "no és agradable" per als treballadors la vaga convocada des d'aquesta nit a les 00.00 hores fins a diumenge que ve a la mateixa hora, tot i que va remarcar que els treballadors continuaran les seves reivindicacions per "evitar els acomiadaments previstos i exigir el canvi de model en IB3" per aconseguir la internalització de tots els serveis, respecte de l'actual model d'externalització.

D'altra banda, Alonso va anunciar que els treballadors es concentraran divendres que ve a les 10.00 hores respecte del Consolat de Mar i va recordar que a partir d'aquest dia i fins al diumenge, també faran vaga els treballadors de Salom Àudio i Vídeo en IB3 Televisió, mentre que els utilitzats d'informatius han decidit no secundar-la per "por".