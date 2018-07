ANERFRYC demana responsabilitat als titulars d'equips de refrigeració per evitar casos de legionel·la com a Eivissa

Actualizado 22/9/2008 20:44:13 CET

MADRID, 22 de setembre (EUROPA PRESS)

La Comissió Tècnica de l'Associació Nacional d'Empreses de Fred i Refrigeració (ANEFRYC) va expressar avui "el seu màxim suport" a la Conselleria del Salut del Govern Balear davant de l'últim cas de legionel·la registrat a la localitat de Santa Eulalia (Eivissa) i va apel·lar a la responsabilitat dels titulars dels equips.

El col·lectiu va subratllar que segons les dades que ha fet públic la Conselleria, el funcionament de l'equip de refrigeració evaporativa on es va detectar el brot no havia estat notificat a l'organisme pertinent, com estableix l'article 3 del Reial decret 865/2003, i a més, no complia amb els requisits de neteja i manteniment que la Llei també exigeix.

L'ANEFRYC va subratllar que els equips de refrigeració evaporativa o torres de refrigeració "són totalment assegurances amb un correcte i senzill manteniment que tots els fabricants recomanen. Perquè es produeixi un brot de legionel·la en un equip de refrigeració per aigua i aquest arribi a l'ambient s'ha de produir una cadena de successos altament improbable".

Les esmentades circumstàncies han de ser l'arribada d'una colònia virulenta de Legionel·la Pneumophila a través de la xarxa de subministrament d'aigua, juntament amb el funcionament de l'equip en condicions incontrolades, la descàrrega d'una corrent d'aire amb microgotes contaminades en suspensió, que puguin arribar fins on es troben persones.

Finalment es va indicar que "un número suficient d'aquestes microgotes siguin inhalades per persones susceptibles de contraure la malaltia. Si qualsevol d'aquestes baules es trenca, la possibilitat de l'aparició d'un brot és nul·la".

Per prevenir el risc de Legionellosis, és suficient trencar aquesta cadena de successos en qualsevol de les baules, existint tres d'ells que és possible fer fallida amb un bon disseny i un funcionament correcte de la instal·lació, es va subratllar des d'aquest organisme

"Evitar casos desgraciats com el de Santa Eulalia és tan fàcil com seguir les recomanacions de manteniment dels fabricants. Des d'aquesta associació fem una crida a la responsabilitat dels titulars en aquest sentit i ens posem a disposició de totes les Comunitats Autònomes per aportar-los qualsevol ajuda sobre aquesta qüestió. No cal oblidar que els avantatges energètiques, mediambientals i econòmiques de les torres de refrigeració les fan no només imprescindibles, sinó molt recomanables, per a la competitivitat industrial del país", va assegurar el secretari general d'ANERFRYC, Manuel Lamúa.

Finalment, l'ANEFRYC remarco que les torres de refrigeració són un component imprescindible per assegurar l'eficiència energètica de la indústria. Fins i tot s'ha rebut el suport del Ministeri d'Indústria, que ha inclòs a aquests equips en el pla D'Estalvi Energètic.

A més, la Comissió Tècnica de l'Associació ha estimat que substituir les torres i condensadors evaporatius de les instal·lacions de refrigeració i aire condicionat existents a Espanya per aerorefrigeradors i condensadors refredats per aire "suposaria incrementar la potència elèctrica generada en aproximadament 2.700 MW, la qual cosa equival a construir, per assumir tal increment, 3 centrals nuclears de tipus mitjà o 7 centrals tèrmiques de cicle combinat", va agregar la ANEFRYC.