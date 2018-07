Armengol considera inadequat el recurs del GOB i subratlla la sostenibilitat del Pla de Carreteres

Actualizado 27/1/2010 15:52:03 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengo, ha considerat avui que el recurs que el GOB ha presentat al Pla de Carreteres "no és adequat" ja que, segons va justificar, aquest projecte és "sostenible", garanteix que hi hagi inversions a la xarxa viària de l'illa i, a més, presenta dos "grans novetats" respecte al de la passada legislatura com "l'eliminació" de les autopistes i del Segon Cinturón.

Després que l'associació ecologista critiqués ahir que el Pla de Carreteres "significa el manteniment" del mateix model de la passada legislatura ja que continua amb els projectes d'autovia sota "l'eufemisme de duplicació de calçada", la màxima dirigent de la institució insular ha afirmat que "li costa entendre" que el GOB estigui en contra.

Armengol ha indicat que el Pla és "adequat" a l'illa i que, també, garantirà que hi hagi inversions a la xarxa viària mallorquina, el que facilitarà la mobilitat dels ciutadans "amb tota seguretat i respectant el medi ambient".

El projecte, segons ha dit en declaracions als periodistes, "tanca el creixement urbanístic de Palma i l'especulació". A més "no destrossa" dues barriades importants com són Son Sardina i Sa Garriga, ha assenyalat.

D'altra banda, preguntada sobre la situació que es dóna a l'Ajuntament de Palma a conseqüència que UM no hagi aplicat el codi ètic en el regidor del partit regionalista, Miquel Nadal, Armengol, com socialista, es va remetre a les declaracions que el PSIB ja ha efectuat fins ara, mentre que es va abstenir a comentar-les com presidenta del Consell.