Arrenca a Maó la XIX Escola d'Estiu de Salut Pública amb la participació de 500 professionals sanitaris

Actualizado 22/9/2008 20:37:34 CET

MENORCA, 22 de setembre (EUROPA PRESS)

La XIX edició de l'Escola d'Estiu de Salut Pública va arrencar aquest migdia a l'illa de la Leproseria en el port de Maó, amb l'objectiu de trobar respostes als principals reptes que planteja el futur de la sanitat al segle XXI. En els sis dies que dura l'edició d'aquest any participessin 500 professionals de l'àmbit acadèmic i sanitari en un total de sis cursos i 18 trabades programades.

En la inauguració, la directora de l'escola, Marisa Rebagliato, va destacar que el centre persegueix un doble objectiu "impartir formació innovadora i de qualitat" i ser "una escola que analitzi els problemes de salut pública que afecten a la nostra societat i que interessi a professionals, institucions acadèmiques i científiques i administracions".

Rebagliato va afegir que "l'escola pretén detectar els problemes que sorgeixen entre la població per abordar-los amb un sentit crític". La directora de l'escola ha reconegut que "pretenem atreure a les institucions ciutadanes i tenir un impacte en la presa de decisions de la salut pública".

A l'acte d'inauguració també han participat el director general de Salut Pública i Sanitat Exterior del Ministeri de Sanitat i Consum, Ildefonso Hernández, la directora general de Salut Pública del Govern dels Illes Balears, Margalida Buades, i el president del Consell Insular de Menorca, Marc Pons.

El programa acadèmic d'aquesta edició dedica els seus cursos a temes com la investigació qualitativa, les estratègies per a la prevenció de l'obesitat, l'elaboració de projectes d'investigació europeus, l'atenció integral de la salut sexual o la llei de reforma de la salut pública. La novetat d'aquest any és que l'escola es desenvoluparà en unes noves aules habilitades pel ministeri de Sanitat i Consum en el primer pis del Museu de la Leproseria, a Maó.

L'encarregat de clausurar aquesta edició de l'Escola d'Estiu de Salut Pública serà el ministre de Sanitat, Bernat Soria, que es desplaçarà fins a Menorca el pròxim dia 27. Sòria tancarà aquesta edició pronunciant una conferència sobre la salut pública a Espanya.