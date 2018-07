El fiscal dóna els fets del cas Factures per "prou acreditats"

Actualizado 10/12/2008 12:18:37 CET

Afirma que la "clau" va ser el certificat per obres no fetes

PALMA DE MALLORCA, 10 de desembre (EUROPA PRESS)

El fiscal Ladislao Roig ha afirmat avui que els fets produïts en el marc del cas Factures han quedat "prou" acreditats després de les declaracions efectuades ahir pel coronel Francisco García Peña, el capità de la Guàrdia Civil José López Trujillo, el constructor Jaime Ferragut, i el tinent coronel Luis Cuadri, tot i que va apuntar que la clau de la suposada trama investigada és la confecció d'un certificat per part de Peña per justificar unes obres en el seu habitatge oficial que mai es van portar a terme.

Així ho va apuntar durant l'exposició de conclusions en el marc del judici que se celebra des d'ahir en la secció primera de l'Audiència Provincial de Palma, on va remarcar que l'última finalitat del coronel era comprar mobiliari per al seu habitatge a càrrec de l'Estat -amb l'obtenció de 12.505 euros procedents de la Direcció General de la Guàrdia Civil, per a la qual cosa va elaborar un certificat malgrat que la seva intenció no era quedar-se amb els mobles comprats sinó deixar-los en el seu pavelló per seguir sent utilitzats.

"És aquesta finalitat la que s'ha de tenir en compte", va recalcar Roig, qui va apuntar que això constitueix un delicte de falsificació de certificat malgrat que tots els altres fets que concorren en la suposada trama van ser "un mitjà per aconseguir-ho", com la confecció d'un pressupost d'obra per part del constructor Jaime Ferragut, per valor de 12.505 euros per sol·licitar els diners a l'Institut Armat i procedir a l'execució d'uns treballs que no es van portar a terme. Segons ha afirmat, el cobrament és l'esgotament del delicte.

(HI HAURÀ AMPLIACIÓ)