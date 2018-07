Balears, Catalunya i Andorra constitueixen la Fundació Ramon Llull per donar al català el "prestigi que mereix"

Actualizado 31/3/2008 20:43:37 CET

PLANDOLIT (ANDORRA), 31 de març (EUROPA PRESS)

Els governs de les Balears, Catalunya i el Principat d'Andorra van constituir avui la Fundació Ramon Llull per "dotar a la llengua catalana del prestigi que es mereix", segons el ministre Portaveu, de Desenvolupament Econòmic, Turisme, Cultura i Universitats del Govern d'Andorra, Juli Minoves.

El vicepresident de la Generalitat, Josep-Lluís Carod-Rovira, va elogiar la "complicitat i la voluntat" dels tres governs per treballar conjuntament per projectar la llengua i la cultura catalanes i, al mateix temps, per incrementar el seu prestigi social en els tres territoris, segons un comunicat emès avui per la Generalitat.

Carod-Rovira va plantejar la Fundació Ramon Llull com la "part visible d'una història d'èxit de la llengua catalana, perquè és una història de confiança, serietat, voluntat i ambició". Segons va destacar, avui és un "dia històric" en què es fan realitat els acords que els governs dels tres territoris van tancar el desembre de l'any passat al Santuari de Cura (Mallorca).

El conseller de presidència del Govern, Albert Moragues, va manifestar que "avui la llengua i la cultura" catalanes estan "d'enhorabona", tenint en compte que "s'amplien les fronteres des de les que es projecten conjuntament".

OBERTA A ALTRES TERRITORIS DE PARLA CATALANA.

La fundació, tal com han destacat els responsables dels tres governs, està "oberta" a altres territoris de parla catalana. En els acords signats al Santuari de Cura, es manifestava que l'Institut Ramon Llull (IRL) deixaria de ser instrument de projecció de la llengua catalana de la Generalitat per convertir-se en una eina de projecció dels governs que la tenen com a pròpia.

La Fundació Ramon Llull tindrà seu a Andorra, provisionalment al ministeri de Cultura andorrà fins que el govern del Principat trobi un lloc emblemàtic on emplaçar-la. El cap del govern d'Andorra, Albert Pintat, presidirà la Fundació, que tindrà dues vicepresidències, assignades al vicepresident de la Generalitat i al conseller de la presidència del Govern balear.

Els objectius de la nova fundació seran intensificar l'estudi, la promoció i la defensa de la llengua catalana i fomentar la projecció exterior de la llengua i dels diferents àmbits culturals que s'expressen amb ella. També treballarà pel compliment de la legislació sobre la llengua, en col·laboració amb altres organismes i organitzacions públiques i privades, i ajudarà a impulsar les actuacions del Consorci de l'IRL, que coincideixen amb els objectius de la Fundació.

Per a Carod-Rovira, a més, els tres governs que avui han constituït la Fundació Ramon Llull "mostren la voluntat de caminar junts i això és una magnífica garantia d'èxit". A l'acte que es va celebrar avui a Plandolit (Andorra) també va assistir el director de l'IRL, Josep Bargalló.